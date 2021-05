Marvel’s Eternals a-t-il demandé aux fans de MCU: «  Où sont-ils passés tout ce temps?  »

La première bande-annonce d’Eternals a finalement été abandonnée la semaine dernière, donnant au public un premier aperçu de la nouvelle équipe de super-héros du MCU. Réalisé par la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao et mettant en vedette l’un des moulages d’ensemble les plus impressionnants de l’histoire de Marvel, la bande-annonce ravit les fans de voir le film sur grand écran, beaucoup pensant déjà qu’il pourrait être l’un des meilleurs des studios. Mais beaucoup de fans posent une question très importante concernant tout ce qui s’est passé dans le MCU. « Où sont-ils passés tout ce temps? »

Je n’ai pas de mots … Juste WOW#Eternelspic.twitter.com/HUMBbPtfSa – GR 62 🔪 En attente de Loki (@ Ganesha_062) 24 mai 2021

L’un des points de discussion les plus chauds de la Éternels La bande-annonce est l’endroit où sur terre les êtres super-puissants ont été pendant plusieurs grands. Bien que certains mentionnent qu’ils n’aiment pas s’impliquer, beaucoup se demandent ce qui va les tirer de leur cachette maintenant, et comment ils peuvent vivre avec eux-mêmes après avoir été témoins d’une telle destruction aux mains d’Ultron et de Thanos. .

Les Eternels: « … nous ne sommes jamais intervenus » Les Avengers et le reste du monde après Thanos: pic.twitter.com/3JH1tiL28J – Jodie-Leigh (@ajodieleigh) 24 mai 2021

Thanos a même réussi à anéantir la moitié de la vie dans toute la galaxie, et les Eternals ont vraisemblablement continué à s’asseoir autour de leur table en train de manger et de se tenir debout à l’air épique sur la plage. La bande-annonce montre même que les Eternals savent qui sont les Avengers, même des noms comme Iron Man et Captain America, ce qui signifie que le film devra offrir une sacrée excuse pour expliquer pourquoi ils n’ont jamais ressenti le besoin d’intervenir. .

le fait que les éternels connaissaient les vengeurs? ils se moquent d’eux en essayant de sauver la terre depuis 2012 et je pense que c’est emblématique d’eux pic.twitter.com/fbW7bU9Z7K – alias (@itsjustanotherx) 24 mai 2021

Cela soulève la question de savoir si l’un des Éternels touché par le claquement qui efface la vie de Thanos? Ou sont-ils en quelque sorte protégés et se sont-ils contentés de le regarder jouer? Savaient-ils d’une manière ou d’une autre que les choses finiraient par bien se passer? Comment une bande-annonce courte peut-elle entraîner autant de questions logistiques?

les éternels regardant les vengeurs se faire détruire par des thanos dans la guerre de l’infini pic.twitter.com/xqaeLc61fa – alias (@itsjustanotherx) 24 mai 2021

Vraiment, ces problèmes continueront de se poser à mesure que l’univers cinématographique Marvel se développera et se développera, beaucoup ayant déjà posé des questions similaires lorsque Capitaine Marvel a été introduit pour la première fois. Pourtant, on ne peut s’empêcher de se demander qu’il aurait peut-être été plus facile de simplement Éternels ne me souviens pas qui ils sont jusqu’à présent, un peu comme ils ont été présentés dans certaines itérations dans les bandes dessinées.

Marvel Studios ‘ Éternels présente une nouvelle équipe passionnante de super-héros dans l’univers cinématographique Marvel, d’anciens extraterrestres qui vivent sur Terre en secret depuis des milliers d’années. Suite aux événements de Avengers: Fin de partie, une tragédie inattendue les oblige à sortir de l’ombre pour se réunir contre le plus ancien ennemi de l’humanité, les Déviants.

La sortie MCU met en vedette une distribution d’ensemble exceptionnelle comprenant Richard Madden dans le rôle du tout-puissant Ikaris, Gemma Chan dans le rôle de Sersi aimant l’humanité, Kumail Nanjiani dans le Kingo à propulsion cosmique, Lauren Ridloff dans le Makkari ultra-rapide, Brian Tyree Henry dans l’intelligent l’inventeur Phastos, Salma Hayak en tant que chef sage et spirituel Ajak, Lia McHugh en tant que Sprite éternellement jeune et vieux, Don Lee en tant que puissant Gilgamesh, Barry Keoghan en tant que Druig plus distant et Angelina Jolie en tant que guerrière féroce Thena, avec Kit Harrington comme Dane Whitman AKA Black Knight.

Les Avengers, les Gardiens et maintenant, souhaitons la bienvenue à notre nouvelle équipe du MCU. #Eternelspic.twitter.com/HTLUwlLNSC – Ren ᗢ (@wandasolsen) 24 mai 2021

Bien que nous n’ayons qu’un petit aperçu de l’intrigue, beaucoup ne peuvent tout simplement pas détourner les yeux des visuels du film, ce qui peut parfois faire défaut dans l’univers cinématographique Marvel.

Une autre chose qui a attiré l’attention de beaucoup est les débuts de l’icône hollywoodienne Angelina Jolie au MCU, dont le personnage, Thena, peut former n’importe quelle arme à partir de l’énergie cosmique.

Angelina Jolie comme Thena m’a coupé le souffle. #Eternelspic.twitter.com/YP7AlSIIjW – Un ४☀ (@AestheticPine) 24 mai 2021

En fait, pour certains, la présence d’Angelina Jolie est plus que suffisante pour les exciter Éternels.

Je n’ai aucune idée de ce qui se passe dans cette bande-annonce, mais encore une fois, j’ai le béguin pour Angelina Jolie #Eternelspic.twitter.com/OYMiJntR8d – Stéphanie (@blockbustergrrl) 24 mai 2021

Développé par la légende de Marvel Jack Kirby, Zhao a révélé que Éternels sera fortement influencé par l’artiste de bande dessinée emblématique qui dit: « Jack Kirby et son imagination, son travail incroyable, en est vraiment le fondement. » Zhao a également révélé que le film s’appuierait sur les bases posées par le MCU. « En plus de cela, il y a ce que Marvel Studios a construit, ce voyage incroyable qu’ils ont en cours. Et puis en plus de cela, il y a moi en tant que fan du MCU. Et puis, moi en tant que fan du genre, mais aussi grandir avec la science-fiction, les mangas et les films fantastiques. Et comment pouvons-nous avoir ce grand melting-pot et préparer quelque chose qui pourrait avoir un goût un peu différent? C’était juste une chose excitante; nous avons tous voulu le faire . On verra. »

Éternels devrait sortir aux États-Unis le 5 novembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Une suite serait déjà en cours de développement.

« alors maintenant que le capitaine rogers et l’homme de fer sont tous les deux partis … » MERCI DE ME RAPPELER COMBIEN JE MANQUE STEVE ET TONY MARVEL ????#Eternelspic.twitter.com/VsMV9vYZFb – ??????????????????????????? ???? ⧗ ??????????????????????????????? ✨ ???? (@swiftiestanwbu) 24 mai 2021

Trouvez-vous une femme qui peut faire les deux, aimer ET détester la Terre lmao 💀#Eternelspic.twitter.com/XqUl9Q2ZPI – Shruti Rao (@shrutiraoart) 24 mai 2021

Regardez à quel point la bande-annonce ETERNALS est belle #Eternelspic.twitter.com/jwQIexWbXs – leann | ère Loki (@moonchildloki) 24 mai 2021

les éternels regardant les vengeurs se battre loki, ultron, les uns les autres puis les thanos #Eternelspic.twitter.com/hUdHgcdXuV – alex (@shhurii) 24 mai 2021

Nick Fury quand il découvre qu’il y a plus de gens remarquables avec des pouvoirs. #Eternelspic.twitter.com/fnVlGSUUVa – 𝙠𝙖𝙩𝙧𝙞𝙣𝙖 🦋 ⧗ 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙢𝙤𝙧𝙚✨💛 (@swiftiestanwbu) 24 mai 2021

LE SERVE QUI EST ANGELINA JOLIE COMME THENA #Eternelspic.twitter.com/kiZWDeMEi3 – Tony (@diegosknife) 24 mai 2021

Wow, ETERNALS est magnifique. pic.twitter.com/WxtoIDqqt5 – Isaac Feldberg (@isaacfeldberg) 24 mai 2021

pas de pensées juste la cinématographie de ce tir au ralenti d’Angelina Jolie dans les éternels pic.twitter.com/oVrYLYMp9L – matty, PDG d’Atom Eve (@godlycia) 24 mai 2021

Sujets: Eternals