Le licenciement brutal par Gordon Ramsay du candidat au MasterChef américain devient viral

TOOY lampe au plafond encastré GORDON 561.15a (Cromo noir - Métal)

Gordon Tooy est une collection de lampes à la nouvelle interprétation formelle et matérielle du diffuseur conique, caractéristique principale des lampes Gordon. A l’aspect essentiel et raffiné mais au caractère fort donné par la forme de la fusion en laiton, ces lampes pratiques et versatiles se prêtent à être utilisées dans plusieurs milieux, de celui domestique à celui de travail ainsi que dans les espaces commerciaux et hospitality.Ampoule non fourni: 1 x max 10W LED E14.Sur demande diffuseurs disponibles dans les finitions suivantes.