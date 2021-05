Bande-annonce de «  Tomorrow’s War  »: Amazon Prime Video veut réinventer les films de voyage dans le temps

Philips Projecteur PHILIPS NeoPix Prime 2

PRIME 2 Installez-vous confortablement dans votre canapé et profitez de vos films et jeux vidéo sur grand écran. Le projecteur PHILIPS NeoPix PRIME 2 propose une qualité d'image native HD 720p, des applications préinstallées comme Netflix, Amazon Prime et Youtube, ainsi qu'une connectique complète pour visionner tous vos contenus multimédias. UNE IMMERSION TOTALE EN 720p HD Le projecteur PHILIPS NeoPix Prime 2 propose une résolution native HD de 1280 x 720 pixels, pour vous offrir des images riches et détaillées. L'appareil fonctionne avec une LED qui offre une luminosité confortable dans une pièce sombre. Vous pouvez ainsi regarder vos films préférés à partir des applications embarquées, connecter tous vos appareils (consoles de jeux, sticks ou box intelligentes...) via les ports HDMI. Équipé d'une focale classique, le projecteur PHILIPS NeoPix Prime 2 a besoin d'un recul compris entre 80 cm et 2 m, pour projeter une image nette allant de 50 cm à 1,65 m de diagonale. Il est donc parfaitement adapté à votre salon ou chambre. Ajustez l'image en fonction de vos besoins grâce à de multiples corrections : trapèze, distorsion, correction aux 4 coins et correction du zoom numérique Grâce au système intelligent PHILIPS OS incluant Youtube, Netflix, Amazon Prime, VLC, Airplay/Miracast et à la télécommande Bluetooth AirMote, la navigation reste un jeu d'enfant. Philips OS possède aussi un système de mise à jour automatique permettant de recevoir des corrections et de nouvelles fonctionnalités. UN PROJECTEUR AUX NOMBREUSES CONNECTIVITÉS