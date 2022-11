Marvel travaille sur un troisième film Black Panther, mais il n’a pas été annoncé pour cette raison

merveille

On a appris que le MCU travaillait sur des idées pour un autre film Black Panther, bien que cela n’ait pas été officialisé par la société. Et c’est due a quoi?

© Studios MarvelMarvel travaille sur un troisième film Black Panther, mais il n’a pas été annoncé pour cette raison.

Panthère noire : Wakanda pour toujours est la première imminente de l’univers cinématographique Marvel et les fans attendent avec impatience la prochaine 10 novembre quand il sortira dans les cinémas du monde entier. Ce sera le deuxième volet de cette saga qui a commencé avec Chadwick Boseman dans le rôle de T’Challa, mais après sa mort, l’histoire prendra un nouvel angle et élargira son monde avec d’autres protagonistes. Pendant ce temps, l’un des responsables du film a révélé qu’il y avait des idées pour une future suite, même si cela n’a pas été officiellement annoncé.

Dans ce complot, la reine Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) et la Dora Milaje (dont Florence Kasumba), se battent pour protéger leur nation des puissances mondiales. qui veulent y intervenir après la mort du roi T’Challa (Chadwick Boseman). Alors que les habitants de Wakanda luttent pour embrasser leur prochain chapitre, les héros doivent s’unir avec l’aide de War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) et Everett Ross (Martin Freeman) et tracer une nouvelle voie pour le royaume.

+Pourquoi Marvel n’annonce-t-il pas Black Panther 3 ?

Dans ce nouveau long métrage, vous verrez ce qui est arrivé à Wakanda après la fin de la phase 3 du MCU et maintenant il subit la perte de son roi, ajoutée à la confrontation d’une force puissante et inconnue de la nation sous-marine de Talocan. Après 4 ans, ce lieu emblématique sera vu pour les fans, maintenant avec l’ajout de personnages comme Ironheart et Namor. La démarche laisse place à sa poursuite et le producteur Nate Moore a fait référence aux futurs versements dans une interview avec Collisionneur.

Moore Il a été consulté sur l’avenir de cet univers et pourquoi le studio n’a pas signalé une autre bande: « Pour être honnête, ce n’est pas moi qui essaie de ne pas répondre à la question. Nous voulons vraiment voir comment le public reçoit le film, et je pense que Ryan [Coogler] Il est intéressé de voir comment le film se développe avant que nous ne décidions de le prendre ». Dans sa déclaration, il a poursuivi : « Certes, nous avons des idées sur ce que pourrait être un troisième film si nous le réalisons. Mais jusqu’à ce que le film sorte, nous sommes un peu superstitieux à ce sujet. Nous ne voulons pas compter nos poulets, car on ne sait jamais ce qui est va arriver. ».

Lors de sa première en 2018, le film a été accueilli positivement par les fans du MCU et par la critique en général, au point d’avoir obtenu une nomination aux Oscars. Cependant, il n’est pas déraisonnable qu’ils décident d’observer de près comment le public recevra cette suite qui ne mettra plus en vedette Chadwick Boseman. la première de Panthère noire : Wakanda pour toujours sera le 10 novembre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂