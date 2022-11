Comment l’Oncle Sam est-il devenu un symbole américain ?

Regardez en arrière sur à peu près n’importe quel type de propagande de guerre et vous verrez un gentleman américain vêtu d’un manteau bleu et d’un chapeau blanc avec une bande bleue ornée d’étoiles. Ce type est l’Oncle Sam, et pour beaucoup, il est la caricature du patriotisme américain. Pour d’autres, il est un symbole de tout ce que représente l’Amérique. Mais comment cet individu est-il devenu un tel visage du pays ?

Photo : Bibliothèque du Congrès/Unsplash

Qui est l’Oncle Sam ?

L’une des bizarreries des affiches de l’Oncle Sam est qu’il ne s’appelle jamais directement Sam. Fait intéressant, beaucoup supposent qu’il aurait été une forme de haut gradé militaire ou politique : il n’en était rien. C’était un emballeur !

Une partie de cela est l’appel, cependant; l’Américain moyen vous demande de vous lever et de les défendre. Il est plus facile de s’imaginer en première ligne, combattant pour ses amis et sa famille, par opposition à un nom gouvernemental ou militaire.

Oncle Sam – ou Sam Wilson

Samuel Wilson est de New York, et il est à la base de ce type particulier de propagande politique. Il a été embauché pour fournir des barils de bœuf aux soldats en 1810. Les barils étaient estampillés des lettres US – pour les États-Unis, bien sûr – mais certains soldats ont pris l’habitude de les appeler l’Oncle Sam’s.

Photo : Robert Linder/Unsplash

L’histoire est parvenue aux médias et peu de temps après, le personnage emblématique a été créé. L’Oncle Sam est devenu un surnom pour le gouvernement américain, et cela a été porté pour la première fois à l’attention des médias en septembre 1813. Au milieu des années 1850, maintenant, l’affiche de l’Oncle Sam était un élément commun de propagande.

Pendant la Première Guerre mondiale, l’image de l’Oncle Sam a été mise à jour pour le rendre un peu plus sévère. On lui a donné le costume rouge et bleu et le chapeau étoilé. Il s’est également mis à pointer du doigt comme il le fait dans tous les médias les plus couramment vus. La première impression d’une affiche de l’armée a eu lieu en 1916, et cela est devenu un élément essentiel de la propagande de recrutement américaine.

Ainsi, l’Oncle Sam n’était pas un chef militaire ou un expert politique – c’était un homme ordinaire transformé en visage d’une nation. Au moins maintenant, la prochaine fois que vous verrez l’une de ces affiches, vous comprendrez qui est réellement l’oncle Sam !