Rihanna, Kim Kardashian, Oprah Winfrey. Les milliardaires les plus riches du monde

L’argent appelle l’argent et dans ces cas, cela semble être vrai. Avant de devenir célèbre et de se remplir les poches, de nombreuses célébrités hollywoodiennes sont déjà extrêmement riches dans leur famille, mais le groupe que l’on peut qualifier de milliardaire est plus petit. La différence est qu’ils ont non seulement excellé dans l’industrie, mais ont utilisé leur succès pour créer d’autres revenus.

Le magazine économique qui suit et publie des données sur les personnes les plus riches du monde, a rapporté le 4 août que la valeur nette de la chanteuse Rihanna est de 1,7 milliard de dollars, faisant d’elle la star la plus riche du monde de la musique et la deuxième plus riche du divertissement derrière Oprah. Winfrey.

L’ancien joueur de la NBA Michael Jordan figure sur la liste des milliardaires avec une fortune de 1,65 milliard de dollars. La grande star des Bulls a gagné plus d’argent avec la franchise Charlotte Hornets et la marque ‘Air Jordan’ que les succès sportifs.

On retrouve également pour la première fois dans la liste des personnalités dont la fortune atteint le milliard de dollars l’aînée des sœurs Kardashian, Kim. Main dans la main, le rappeur et créateur des baskets « Yeezy », Kanye West, qui est devenu une célébrité en épousant l’influenceuse Kim Kardashian. L’essentiel de sa fortune provient des actions de la marque, qui avoisinent 1,8 milliard de dollars.

Tyler Perry est le troisième acteur et comédien le plus riche au monde, avec une fortune nette de plus d’un milliard de dollars, qui est devenu célèbre en devenant riche et puissant. L’ancien président Donald Trump est un homme immensément riche, dont la valeur nette est estimée à 2,6 millions de dollars. Une fortune investie dans d’innombrables biens immobiliers à New York, certains aussi connus que Trump Tower.

Boosté par sa société de divertissement et son investissement dans les boissons alcoolisées, le rappeur Jay-Z devient milliardaire hip-hop, accumulant une fortune qui atteint 1,4 milliard de dollars. Mark Zuckerberg a connu une bonne année grâce aux bonnes performances du plus grand réseau social au monde qui lui a permis d’augmenter ses actifs de 111,6 milliards de dollars, faisant partie du groupe des millionnaires dans le monde.

Devant lui, le patron d’Amazon, Jeff Bezos, dépasse les 188,5 milliards d’euros. Son ex-femme Mackenzie Scott a environ 56,9 milliards de dollars, la plupart de l’argent reçu du divorce. Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, n’est pas loin derrière et a une valeur nette estimée à 129,2 milliards de dollars. Warren Buffet est l’un des plus riches du monde avec une fortune qui s’élève à 99,8 milliards de dollars. La franchise Stars Wars a fait de George Lucas l’une des célébrités les plus riches du divertissement en vendant sa production en studio à Disney, lui rapportant une fortune de 7,4 milliards de dollars.