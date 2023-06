Fin de « Valeria » expliquée – Saison 3 : Víctor ou Bruno, qui choisit Val ?

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Dans la troisième et dernière saison de « Valeria », Série Netflix espagnole Basé sur la saga de romans d’Elísabet Benavent « En los Zapatos de Valeria », les protagonistes vivent de nouvelles aventures, étapes et triangles amoureux. Bien que beaucoup de choses changent, l’amitié de Val, Lola, Carmen et Nerea reste intacte.

Le nouvel épisode commence avec Valeria et Víctor appréciant le nouvel arrangement dans leur relation jusqu’à ce que l’écrivain découvre le soutien-gorge d’une autre femme sur le canapé de son partenaire. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un canular en raison de votre accord, Elle ne supporte pas ce qu’elle ressent et profite de l’enterrement de vie de jeune fille de Carmen pour s’éloigner de lui.

Ni les préparatifs du mariage de Carmen ni son enterrement de vie de jeune fille avec le groupe ne se déroulent comme prévu. Le premier dû à l’intervention de la mère de Borja et le dernier dû au fait que le vol est en surréservation.

Valeria a mis fin à sa relation avec Víctor dans les premiers épisodes de la saison 3 de la série espagnole (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 3 DE « VALERIA » ?

Dans les premiers chapitres de la dernière saison de « valérie« , tandis que Val se prépare à parler en public, Nerea commence à utiliser une application de rencontres dans l’espoir d’établir une relation sérieuse et Lola rencontre un garçon qui, bien qu’il soit plus jeune qu’elle, peut être bien plus qu’elle ne le pense. ?

Victor prononce enfin les mots que Val avait besoin d’entendre et la relation est officiellement terminée.. Peu de temps après, Val rencontre l’écrivain Bruno Aguilar et plus elle en apprend sur lui et sa vie, plus elle se sent attirée. Cependant, elle continue de penser à Victor.

Pendant ce temps, Nerea est obligée d’engager Georgina, une jeune femme décontractée et irrévérencieuse, comme photographe. Parce qu’ils ont des personnalités opposées, ils ne s’entendent pas, mais il ne leur faut pas longtemps pour confirmer que les contraires s’attirent. Nerea essaie de cacher ses sentiments, mais ils sont de plus en plus évidents.

Pour sa part, Lola se sent très attirée par Rai, mais son âge la fait douter. et essaie de ne pas avoir de relation amoureuse. Bien sûr, il échoue et d’ici peu, ils commencent une relation saine et stable. Mais le fait que son petit ami ait 20 ans est quelque chose qu’elle ne peut pas surmonter.

Lors de la fête d’anniversaire de Lola, Nerea rompt avec Nuria et avoue ses sentiments à Georgina, qui l’avertit qu’elle n’est pas la femme qu’elle recherche. En tant, « valérie» rencontre à nouveau Victor et doute de son avenirBruno préfère donc lui laisser le temps de prendre la meilleure décision.

Les quatre amis font face à des problèmes différents dans la troisième saison de « Valeria » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 3 DE « VALERIA » ?

Víctor ou Bruno, qui Valeria choisit-elle ?

A la fin de la troisième saison de « Valeria », Nerea et Lola décident de parier sur leurs relations amoureuses respectives. Pendant ce temps, Val s’implique à nouveau avec Victor, qui gâche le moment en mentionnant que ce qu’ils ont « est plus fort que tout engagement ».

Ces mots blessent Val et l’aident à comprendre que Victor n’a pas changé. Après lui avoir demandé de partir, elle raconte tout à ses amis et essaie d’être honnête avec Bruno, qui lui assure qu’elle n’en a pas besoin.

La grossesse, le travail et les préparatifs du mariage submergent Carmen, mais ses meilleurs amis l’aident à organiser le mariage de ses rêves. Au cours de la cérémonie, Valeria se rend compte que Bruno est ce qu’elle cherchait.