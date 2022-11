Pourquoi les dragons Vhagar et Arrax ont désobéi à leurs cavaliers Aemond et Lucerys dans « House of the Dragon »

« Maison du Dragon” (« La maison du dragon » en espagnol) a terminé sa première saison de manière très impressionnante après la mort de Lucerys Velaryon. Dans la série HBO Max, ils ont montré que cet événement n’était pas prémédité, mais plutôt une intimidation qui a dérapé.

Lorsque Rhaenyra Targaryen a envoyé son deuxième fils comme émissaire à Storm’s End, elle a rencontré son oncle Aemond Targaryen, dont elle avait pris l’œil plusieurs années plus tôt.

Le fils d’Alicent Hightower a commencé à poursuivre le jeune Velaryon, mais la confrontation s’est intensifiée lorsque Vhagar et Arrax ont désobéi à leurs cavaliers respectifs. Le jeune dragon a attaqué avec un appel à l’ancienne bête de Laena Velaryon et il a répondu avec une morsure implacable qui a mis fin à la bataille en une seconde.

Cette scène, qui apparaît vers la fin de l’épisode 10 de « La Maison du Dragon », eh bien n’importe qui penserait que les dragons auraient dû obéir à leurs maîtres. Ensuite, nous expliquerons pourquoi cela s’est produit.

POURQUOI LES DRAGONS VHAGAR ET ARRAX ONT-ILS DÉSOBÉI À LEURS CAVALIERS ?

Comme cela a été mentionné à plusieurs reprises dans « House of the Dragon » – et même dans « Game of Thrones » – les dragons ne sont pas des esclaves. Bien qu’ils aient des liens étroits avec leurs cavaliers et feront tout leur possible pour les protéger, ils conservent leurs propres personnalités et désirs.

Dans l’épisode 1, Viserys dit même à Rhaenyra que « l’idée que nous contrôlons complètement les dragons est une illusion ».

L’autonomie des bêtes a été constatée à plusieurs reprises, comme lorsque Vhagar a initialement refusé de brûler Laena Velaryon vive. Dans « Game of Thrones », Drogon s’est échappé et a erré dans Essos pendant plusieurs épisodes lorsque Daenerys a voulu l’enchaîner. Ce sont quelques exemples des liens complexes entre les cavaliers et les dragons.

Vhagar attaque Arrax dans le dernier épisode de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

Pourquoi Arrax et Vhagar ont-ils désobéi en s’attaquant ? Eh bien, la réponse comprend plusieurs points. La première est que le dragon de Lucerys Velaryon était jeune et inexpérimenté. Avant même de traverser la chasse, il lui avait déjà dit de rester calme et de suivre ses instructions.

Nous ne pouvons pas exclure que le violent orage et la pluie aient mis les nerfs du jeune Arrax à rude épreuve. A cela, il faut ajouter le fait qu’il était poursuivi, sans relâche, par le plus grand dragon qui vivait à cette époque.

De plus, Arrax n’était pas le seul à être nerveux. Probablement, les cavaliers ressentaient également la même chose et ont transmis ces émotions à leurs dragons.

Ainsi, la jeune bête ailée atteignit son apogée et décida d’affronter Vhagar avec un incendie. De son côté, le vieux dragon prit l’attaque personnelle et sans hésitation, dévora la petite bête qui avait osé l’attaquer.

Lucerys Velaryon dans le rôle d’Arrax Rider dans la finale de la saison de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

FICHE TECHNIQUE DE LA « MAISON DU DRAGON »