God Of War pour PC obtient plus de 65 000 joueurs simultanés dans ses premiers jours sur Steam

Après une longue attente, l’adaptation de God of War pour PC, un jeu publié en 2018 et qui n’était disponible que sur PlayStation 4. Maintenant, l’aventure nordique acclamée de Kratos et son fils Atrée, est devenu le jeu le plus vendu en Fumer, avec moins d’une semaine depuis son lancement.

L’adaptation du jeu développé par Studio Santa Monica, a culminé à 65 300 joueurs simultanés sur la plate-forme de Valve, le plaçant devant d’autres titres PlayStation sortis sur PC, tels que Horizon Zéro Aube, qui a atteint un total de 56 557 joueurs simultanés, ou jours passés qui a atteint 27 450 joueurs.

Le port sur PC a été un succès complet, car les fans de la saga, ainsi que ceux qui n’ont pas pu essayer le jeu à l’époque, ont été émerveillés par l’exclusivité Sony, car elle a reçu des critiques « extrêmement positives » sur Steam. page de magasin, rassemblant plus de 11 000 avis.

La version Santa Monica de God of War est devenue instantanément un classique du jeu vidéo et a reçu une multitude de distinctions, dont le jeu de l’année en Les récompenses du jeu.

Cory Barlog, le visage principal de la franchise, a partagé que l'arrivée du jeu sur PC n'aurait pas été possible sans la pression des développeurs, qui ont insisté auprès des supérieurs de Sony pour mettre en œuvre cette décision.







D’autre part, les implémentations d’accessibilité de ce port permettront de réaliser dieu de la guerre ragnarok, la suite devrait être lancée sur PlayStation 4 et PlayStation 5 plus tard cette année.