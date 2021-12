Cet acteur convoité de La Casa de Papel s’est séparé et est célibataire

Le vol d’argent est devenu un phénomène mondial presque sans précédent, puisqu’il s’agit d’une production non anglophone qui a captivé les téléspectateurs dans différentes langues grâce au service de streaming Netflix. Cela signifie que sa distribution est également composée de membres hispaniques et que la plupart d’entre eux ont gagné l’amour de leurs fans, ce qui se reflète dans leurs réseaux sociaux avec des millions de followers.

Parmi ses acteurs, nous trouvons des personnes jeunes et expérimentées qui sont devenues de vrais galants pour la plupart des fans, comme cela s’est produit à d’autres époques. Cette fois, ils ont l’opportunité de les rapprocher grâce à la virtualité, partageant des moments intimes comme jamais auparavant. Parmi les plus célébrées figure une star qui vient d’être notifiée de son retour au célibat.

+ L’acteur de La Casa de Papel de nouveau célibataire

Selon Andrea Taboada, journaliste à l’émission argentine Les anges du matin, l’acteur Rodrigo de la Serna vient de se séparer de sa compagne. L’information sûre que la séparation s’est faite en bons termes et que la rupture ne porterait pas sur un tiers ou un tiers en désaccord, donc on suppose qu’il y a eu usure et que « l’amour est fini », a déclaré le média.

L’homme de 45 ans de Buenos Aires sortait ensemble Ludmila romero, une journaliste discrète de Rosario, qu’il a rencontrée en 2016. Elle devient son attachée de presse et est liée à Yotivenco, un projet musical où le chanteur palermitain chante et joue de la guitare. Dans leurs années de romance, ils étaient heureux comme les parents d’Olivia et Estanislao, respectivement âgés de 3 et 2 ans.

La relation précédente avec laquelle il était connu De la Serna C’est avec l’actrice Érica Rivas, qu’il a rencontré sur le tournage du feuilleton Campeones de la vida en 1999 et à partir de là ils ont officialisé une cour qui a abouti à leur première fille, Miranda, en 2001, mais ils se sont séparés en 2010. Pour le moment Rodrigue Il n’a pas commenté cette situation, mais il est récemment devenu Trending sur Twitter par des fans qui ont loué ses qualités physiques, donc certains fans seront heureux de le voir célibataire.

