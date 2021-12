Marvel préparerait une série dans laquelle Scarlett Johansson pourrait revenir en tant que Black Widow

in

Marvel a entamé une nouvelle phase, mais apparemment, cela ne fait pas autant fureur que la troisième. Les Avengers y ont marqué un avant et un après dans l’histoire du studio et l’une des actrices les plus connues est Scarlett Johansson. L’interprète a fait ses débuts en tant que super-hérosVeuve noire au Hombre de Hierro 2puis il a commencé à se faire une place dans la franchise.

En fait, telle est la fureur qu’il a suscitée Scarlett Johansson Quoi Veuve noire que cette Marvel 2021 a sorti son premier et dernier film solo. Bien que son personnage ait été l’un de ceux sacrifiés dans Avengers : fin de partie (2019), depuis le MCU ils ont réussi à la ressusciter en racontant les débuts de cette héroïne qui a suscité tant d’intérêt au fil des années. Et, avec cette première, le passage de l’actrice en super-héros s’est terminé.

Ou, du moins, c’est ce que son contrat stipulait. Mais, comme pour Tom Holland, il se pourrait qu’un Scarlett Johansson Il a encore une autre chance en tant que membre de la distribution de Marvel. C’est parce que, d’après ce qui s’est passé, le studio préparerait une nouvelle série dans laquelle elle pourrait apparaître. Cependant, il convient de noter que le faire ne serait pas en tant que protagoniste, mais en tant que personnage secondaire.

Dans le film dans lequel elle a joué, Veuve noire, de nouveaux personnages ont été rencontrés qui ont été très bien acceptés dans l’univers cinématographique et l’un d’eux est Alexei, mieux connu sous le nom de Red Guardian. Ce rôle a été joué par David Harbour et il s’est transformé en l’un des acteurs de soutien les plus drôles de toute la franchise, de sorte qu’il pouvait maintenant passer à la tête.

Selon ce que le même acteur a commenté, il aurait proposé à Kevin Feige lui-même de continuer la vie d’Alexei. Pour cette raison, l’une des idées qu’il a soumises au directeur du MCU était de raconter, dès le début, son histoire en montrant comment ils l’avaient expérimenté. Et, même s’il n’y a toujours pas de confirmation officielle à ce sujet, la vérité est que le Red Guardian était une sorte de père pour Natasha Romanoff, elle pourrait donc être une grande participante à la série sur sa vie.

