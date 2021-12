Billie Eilish répond au contrecoup de la couverture de Vogue qui a perdu ses 100 000 abonnés

DRILLPRO Housse Protection Treuil Couverture 8,000-17,500 lbs Remorque SUVs

Emballage inclus: 1 x couvercle de treuil Spécification: Condition: Housse de treuil imperméable à l'eau La couleur noire Matériel: Néoprène Taille: Approx.56x24x18cm (22 "x9.5" x7 ") Quantité: 1 pièce Fonctionnalité: 1. 100% neuf et de haute qualité 2. Fabriqué en textile HEAVY 600 Denier Oxford, Durable, Heavy Duty et Deluxe 3. Tous les temps: résistant à l'eau, UV et moisissure 4. Bande élastique cousue autour des bords pour un ajustement serré et serré 5. Cordon d'ourlet élastique pour un ajustement rapide et serré, et coutures doubles cousues 6. Avec 2 bretelles de couleur noire de couleur sur 2 côtés pour rendre votre treuil couvert même beau et en bonne forme 7. S'adapte à la plupart des treuils dans la gamme de capacité de 8 000 à 17 500 lb. REMARQUE: S'il vous plait, assurez-vous s'il vous plait avec vos modèles avant d'acheter.