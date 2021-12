House of Gucci pourrait faire l’objet d’une action en justice de la part des héritiers de Gucci

Les héritiers de l’empire Gucci ont pris ombrage de la représentation de la famille Gucci dans le récent drame policier du réalisateur Ridley Scott Maison Gucci, faisant même allusion à d’éventuelles poursuites judiciaires. En publiant une déclaration concernant leur mécontentement à l’égard du film, la famille a déclaré qu’elle avait été présentée à tort comme « ignorante », en accordant une attention particulière à la représentation de Patrizia Reggiani, jouée dans le film par Lady Gaga.

« La famille Gucci se réserve le droit de prendre toutes les initiatives (nécessaires) pour protéger son nom et son image et ceux de ses proches », indique le communiqué publié par les héritiers d’Aldo Gucci. En ce qui concerne Reggiani, le problème réside dans le fait qu’« une femme définitivement reconnue coupable d’avoir ordonné le meurtre de Maurizio Gucci » est décrite « comme une victime » à la fois dans House of Gucci elle-même et dans plusieurs déclarations faites par divers membres du casting de stars.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

La déclaration continue, ajoutant qu’Aldo Gucci, qui est joué par Al Pacino dans Maison Gucci et qui était président de l’entreprise de 1953 à 1986, ainsi que plusieurs autres parents ont été dépeints dans le film « comme des voyous, ignorants et insensibles au monde qui les entoure, attribuant aux protagonistes [and] événements, un ton et une attitude qui ne leur ont jamais appartenu. C’est extrêmement douloureux d’un point de vue humain et une insulte à l’héritage sur lequel la marque est construite aujourd’hui. »

Maison Gucci fait l’objet de critiques de la part de la famille Gucci depuis un certain temps, Patrizia Gucci, l’une des cousines germaines de Maurizio Gucci, ayant publiquement dénoncé l’interprétation cinématographique des événements par Ridley Scott, les décrivant comme étant loin d’être fidèles à la réalité. « Nous sommes vraiment déçus », a-t-elle déclaré à l’Associated Press. « Je parle au nom de la famille. (Les cinéastes) volent l’identité d’une famille pour faire du profit, pour augmenter les revenus du système hollywoodien. »

Le réalisateur Ridley Scott a rencontré une partie de cette désapprobation en disant: « Je ne m’engage pas avec ça », avant de faire référence aux divers actes criminels associés à certains des membres de Gucci; « Vous devez vous rappeler qu’un Gucci a été assassiné et un autre [Aldo] est allé en prison pour évasion fiscale, donc vous ne pouvez pas me parler de faire un profit. Dès que vous faites cela, vous faites partie du domaine public. »

Basé sur le livre de 2001 « The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed by Sara Gay Forden », Maison Gucci s’inspire de l’histoire vraie et choquante de l’empire familial derrière la maison de couture italienne Gucci. Couvrant trois décennies d’amour, de trahison, de décadence, de vengeance et finalement de meurtre, nous voyons ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille ira pour contrôler.

Avec une distribution stellaire qui comprend Lady Gaga dans le rôle de Patrizia Reggiani, Adam Driver dans le rôle de Maurizio Gucci, Jared Leto dans le rôle de Paolo Gucci, Jeremy Irons dans le rôle de Rodolfo Gucci, Salma Hayek dans le rôle de Giuseppina Auriemma et Al Pacino dans le rôle d’Aldo Gucci, House of Gucci est sorti en novembre. 24, 2021, et a depuis rencontré des critiques mitigées de la part des critiques. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de l’ANSA.





Big Walking Dead News arrive ce week-end, mais il ne s’agit pas du film de Rick Grimes Le réalisateur de The Walking Dead, Scott M. Gimple, a annoncé quelque chose d’important ce week-end, mais a rapidement dû gérer les attentes des fans.

Lire la suite





A propos de l’auteur