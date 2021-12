The Blacklist Saison 9 Episode 8 Date de sortie, spoilers, où regarder en ligne

La saison 9 de la liste noire est la meilleure émission en prime time en ce moment. On peut le compter parmi les rares chefs-d’œuvre qui aient jamais existé dans les genres thriller policier et action. En raison de ses complots enchevêtrés et de son drame vicieux, il est au sommet de son jeu et le public l’aime aussi délibérément. Ils attendent avec impatience la date de sortie de l’épisode 8 de la saison 9 de The Blacklist. C’est pourquoi nous sommes ici avec toutes les informations que vous recherchez.

Ici, nous allons vous dire, la date de sortie de l’épisode 8 de la saison 9 de la liste noire, son spoiler, le nombre total d’épisodes avec leurs dates de sortie, où le regarder en ligne et toutes les autres choses que vous devez savoir en tant que véritable amateur de thriller. Jetons donc un œil à l’intégralité de l’article pour obtenir tous les détails à ce sujet.

Date de sortie de l’épisode 8 de la saison 9 de la liste noire – tout ce que vous devez savoir

Cette série vous emmènera dans un voyage complet de complot, d’actes vicieux et de sensations fortes inimaginables.

Dans les deux années qui ont suivi la mort d’Elizabeth Keen, Raymond Reddington (joué par James Spader) et le membre du groupe de travail du FBI ont décidé de se disperser. De nombreux rebondissements se sont produits avec des nouvelles manquantes de Reddington. Avec la découverte d’eux-mêmes à nouveau, ils se sont réunis pour un objectif commun: se venger d’un terne dur, brutal et contraire à l’éthique. Au cours de cette mission, ils ont rencontré un tas de trahisons imbattables et suspendues ainsi que des conseillers juridiques contraires à l’éthique dirigés par le criminel le plus controversé de cette époque, Raymond Reddington.

Nombre total d’épisodes-

On peut estimer sa popularité du fait qu’il a sorti ses 9 saisons coup sur coup. En ce moment, la saison 9 est à l’antenne. Il a publié ses 7 épisodes à ce jour. C’est pourquoi les gens attendent avec impatience la date de sortie de l’épisode 8 de la saison 9 de Blacklist. La liste de ses épisodes est la suivante-

Le skinner – 21 octobre 2021 Le skinner : conclusion – 28 octobre 2021 Le SPK – 4 novembre 2021 L’ange vengeur – 11nov 2021 Benjamin T. Okara – 18 novembre 2021 Dr Roberta Sand, Ph.D. – 9 déc. 2021 Entre le sommeil et l’éveil- 6jan 2022 Épisode 8- sorti sous peu

Nous vous tiendrons au courant sous peu lorsque la date de sortie et le nom de l’épisode 8 de la saison 9 de The Blacklister seront annoncés officiellement.

Où regarder en ligne –

Le réseau d’origine de la saison 9 de The Blacklist est NBC. Vous pouvez également le regarder sur peacocktv, sky et d’autres plateformes OTT comme Amazon Prime, Netflix, etc.

Conclusion-

Ici, nous concluons l’ensemble des informations. Nous espérons avoir résolu toutes les questions concernant la date de sortie de l’épisode 9 de la saison 8 de The Blacklist, son synopsis, le nombre total d’épisodes, où vous pouvez le regarder, etc. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons d’autres nouvelles. Alors restez à l’écoute avec nous et si vous avez des questions, veuillez les mentionner dans la section commentaires, nous ferons de notre mieux pour les résoudre.

