Marvel pourrait renommer les X-Men pour être plus inclusif entre les sexes

Marvel chercherait des moyens de rendre la franchise X-Men plus inclusive du genre.

Marvel envisagerait de changer le nom de « X-Men » lorsqu’ils introduisent enfin les héros bien-aimés dans le MCU.

Les fans de Marvel sauront déjà que les X-Men et les Avengers existent dans le même univers de bande dessinée. Cependant, en raison des droits cinématographiques, aucun des X-Men n’est jamais apparu dans aucun des films Avengers à ce jour. Maintenant, Marvel a récupéré les droits de mettre X-Men dans leurs films et il est prévu de les introduire dans l’univers MCU dans un avenir pas trop lointain.

Cependant, il est possible que les X-Men n’apparaissent pas dans le MCU sous le même nom dans le but d’être plus sexospécifiques.

Marvel peut changer le nom de X-Men en un terme neutre en termes de genre. Photo : 20th Century Fox, Allstar Picture Library Ltd. / Alamy Banque D’Images

We Got This Covered affirme que Marvel envisage de changer le nom.

En parlant à Nuke the Fridge de X-Men en 2019, Victoria Alonso, présidente de la physique, de la post-production, des effets visuels et de l’animation de Marvel Studios, a déclaré: « Je ne sais pas où va l’avenir. C’est drôle que les gens l’appellent le X-Men, il y a beaucoup de super-héros féminins dans ce groupe X-Men, donc je pense que c’est dépassé. »

Il y a même eu des références au terme archaïque dans les récents films X-Men. Dans X-Men : Phénix Noir en 2019, Mystique a déclaré à Charles Xavier : « Au fait, les femmes sauvent toujours les hommes par ici. Vous voudrez peut-être penser à changer le nom en X-Women. »

Quant à savoir quel serait le nouveau nom, s’ils devaient le changer, ce n’est actuellement pas clair. Cependant, les fans sur Twitter ont tout suggéré, de X-Them à la génération X.

Marvel n’a encore rien déclaré d’officiel à ce sujet, nous vous tiendrons donc au courant de toutes les mises à jour.

Qu’est-ce que tu penses?

