Bridgerton : Netflix a partagé les premières images du casting sur TUDUM

Depuis sa première sur Netflix, Bridgerton est devenu l’une des séries les plus importantes de la plateforme. En décembre de l’année dernière, il a atteint 82 millions de téléspectateurs en seulement 28 jours, menant ainsi le classement des fictions les plus vues de l’histoire du géant du streaming. C’est pourquoi, désormais, la deuxième saison est très attendue par les fans de ce drame basé sur les romans de Julia Quinn.

Pour le moment, Netflix n’a pas donné de nouvelles officielles sur la fin du tournage ni, même, quand les nouveaux épisodes de Bridgerton. Mais, tout indique que ce sera demain, samedi 25 septembre, que les adeptes de l’histoire recevront des informations. Est-ce que, à partir de 13h00, se tiendra le premier événement mondial exclusivement réservé aux fans de la plateforme : TUDUM.

Lors de cette rencontre virtuelle, la société réunira plus de 145 stars et proposera des avant-premières exclusives, des clips inédits et des informations sur les sorties les plus attendues. Et, bien sûr, l’une des séries qui fait partie des « plus attendues » est, justement, Bridgerton. Bien que, comme si cela ne suffisait pas, une partie du casting de la bande sera présente à TUDUM selon le calendrier récemment publié.

Cependant, maintenant, la plate-forme est allée plus loin. C’est qu’il y a quelques heures, ils ont partagé sur Instagram deux avances des acteurs qui se sont confirmés dans la liste des invités de l’événement virtuel. Nicola Coughlan, Jonathan Bailey, Simone Ashley et Charithra Chandran sont les vedettes de ces publications réalisées sur le réseau officiel de la série.

« Chers lecteurs, assurez-vous de rencontrer la haute société londonienne demain à TUDUM. Cet auteur vous garantit un agréable moment», lit la description de la publication dans laquelle les interprètes sont vus. Et, sans aucun doute, Coughlan s’apprête à gêner ses confrères dans son rôle de modérateur qu’il assumera demain dans ce rendez-vous tant attendu par tous les utilisateurs de la plateforme.

De même, ces acteurs font également partie de la bande-annonce officielle de cet événement qui promet d’enchanter tout le monde dans le monde. C’est que, en plus de les avoir comme invités des protagonistes de la nouvelle saison, puisque maintenant la production se concentrera sur le deuxième frère, les fans auront un premier aperçu des prochains chapitres de Bridgerton.