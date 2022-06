Bradley Cooper révèle qu’il était accro à la cocaïne et à l’alcool avant la gueule de bois

Bradley Cooper a admis qu’il était accro à la cocaïne et à l’alcool avant de devenir célèbre avec La gueule de bois.

L’acteur a franchement parlé de l’heure et de la raison pour lesquelles il a touché le fond.

Cooper s’est assis avec les gars sur le Sans intelligence podcast, Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett, pour parler de ses moments les plus bas.

Tout a commencé lorsque Bradley a commencé à obtenir des concerts d’acteur après avoir obtenu son diplôme de l’Actors Studio Drama School de la New School à New York.

Crédit : PA Images / Alamy Banque D’Images

Il a expliqué sur le podcast : « Je pensais que j’avais réussi quand j’ai reçu une publicité pour Wendy’s, et j’ai appelé mon père pour lui dire que j’étais dans un hôtel dont la fenêtre s’ouvre.

« En ce qui concerne le fait de le faire, c’est à ce moment-là que je l’ai fait.

« Mais déménager à Los Angeles pour Alias, [I was] l’impression d’être de retour au lycée : je ne pouvais entrer dans aucun club, aucune fille ne voulait me regarder. »

Il a dit que les lumières vives et l’atmosphère des grandes villes de Los Angeles, ainsi que l’industrie du théâtre brutalement compétitive, signifiaient qu’il souffrait de problèmes d’estime de soi.

« J’étais totalement déprimé », a-t-il déclaré.

Mais il a dit que la doublure argentée de toute cette épreuve est que cela s’est produit avant qu’il ne soit vraiment célèbre.

« Ce n’était pas vraiment avant La gueule de bois. J’avais 36 ans quand j’ai fait La gueule de boisalors j’ai dû traverser toutes ces choses avant même que la célébrité ne joue dans mon existence au quotidien », a-t-il déclaré.

« Donc tout ce qui s’est passé avant tout ça. »

Crédit : Warner Bros.

La gueule de bois est sorti en 2009 et Bradley a déclaré qu’il s’était rendu compte qu’il était sur le chemin de la destruction une demi-décennie plus tôt.

C’était en 2004 lorsque Will Arnett s’est rendu chez Bradley pour voir s’il allait bien.

Will a réalisé que Cooper n’avait pas sorti ses chiens de la journée et s’inquiétait de son état mental.

« C’était la première fois que je réalisais que j’avais un problème avec la drogue et l’alcool », a déclaré Cooper. « C’était Will qui me disait ça, je ne l’oublierai jamais… Ça a changé toute ma vie.

« J’ai définitivement fait des percées majeures 29 à 32, 33, 34 où j’étais au moins capable de me tenir devant quelqu’un et de respirer, d’écouter et de parler.

« Will est la raison, il a pris ce risque d’avoir cette conversation difficile avec moi en juillet 2004, qui m’a mis sur la voie de décider de changer ma vie. »

Will a félicité Cooper d’être devenu un homme de premier plan à Hollywood aujourd’hui.

« Vous avez traversé cette métamorphose avant La gueule de bois,« , a-t-il déclaré sur le podcast.