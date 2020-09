Obtenez seulement 85 V-Bucks gratuits aujourd’hui à Fortnite

Un jour de plus, et comme d’habitude dans cette maison, nous vous apportons le moyen d’obtenir quelques PaVos complètement gratuits et légaux. Comment? Très simple, nous devons simplement terminer une mission dans le mode Save the World de Fortnite.

Comme nous le faisons habituellement avant d’entrer dans les détails, nous vous recommandons fortement de terminer d’abord les missions quotidiennes disponibles, avec lesquelles vous pouvez facilement obtenir entre 50 et 100 dindes supplémentaires dans Fortnite (consultez les missions quotidiennes disponibles pour aujourd’hui dans le jeu. , mais ils sont généralement très simples).

Obtenez jusqu’à 85 V-Bucks pour avoir battu cette mission dans Fortnite

A cette occasion, nous devrons faire une mission spéciale que nous trouverons disponible dans le mode Save the World de Fortnite. Cela aura lieu à Vallarguta, la dernière zone à être déverrouillée dans le jeu. C’est pourquoi quiconque veut les obtenir devra avoir avancé de quelques heures dans le jeu.

La mission à remplir sera de monter la foudre sur la route 99.Une mission pour laquelle nous vous recommandons d’avoir atteint au moins le niveau 46. Si nous parvenons à surmonter le défi, nous obtiendrons, en plus des récompenses typiques telles que les points d’expérience et l’or saisonnier, 35 V-Bucks.

Si vous n’avez pas encore réussi à atteindre cette phase ou que vous n’avez pas assez de niveau pour relever le défi, nous vous rappelons (et nous vous recommandons) que vous pouvez parler à un ami qui a débloqué cette zone. Il vous suffit de créer un lobby privé et d’entrer à Vallarguta pour mener à bien la mission, en obtenant également toutes les récompenses.

De cette façon, si nous accomplissons la mission susmentionnée et accomplissons également les missions quotidiennes, nous pouvons obtenez un minimum de 85 V-Bucks vraiment facile et rapide.