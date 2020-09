Un texte chinois vieux de 2200 ans est peut-être le plus ancien atlas anatomique encore en vie

Une série de textes chinois vieux de 2200 ans, écrits sur de la soie et retrouvés enterrés dans d’anciennes tombes, contient le plus ancien atlas anatomique encore en vie, selon les scientifiques.

Les textes ont été découverts dans les années 1970 dans des tombes sur le site de Mawangdui dans le centre-sud de la Chine. Les tombes appartenaient au marquis Dai, à sa femme Lady Dai et à leur fils. Les textes sont difficiles à comprendre et ils utilisent le terme «méridien» pour désigner des parties du corps humain. Dans un article récemment publié le 1er septembre dans la revue The Anatomical Record, une équipe de recherche dirigée par Vivien Shaw, professeur d’anatomie à l’Université de Bangor au Pays de Galles au Royaume-Uni, affirme que ces textes « sont le plus ancien atlas anatomique existant au monde. . «

En outre, les textes « à la fois sont antérieurs et informent les textes d’acupuncture ultérieurs, qui ont été la base de la pratique de l’acupuncture dans les deux millénaires suivants », ont écrit les chercheurs dans l’étude. La découverte «remet en question la croyance largement répandue selon laquelle il n’y a pas de fondement scientifique pour« l’anatomie de l’acupuncture », en montrant que les premiers médecins qui ont écrit sur l’acupuncture écrivaient en fait sur le corps physique», ont-ils ajouté.

En relation: En photos: la tombe vieille de 1500 ans d’une femme chinoise nommée Farong

Les textes anciens ont été découverts dans les années 1970 dans une série de tombes sur le site de Mawangdui en Chine. Les restes des tombes sont visibles sur cette photo. (Crédit d’image: Shutterstock)

Textes difficiles

Les textes, écrits en caractères chinois, sont difficiles à comprendre. « Les compétences nécessaires pour les interpréter sont diverses, obligeant le chercheur à lire d’une part le chinois original, et d’autre part à effectuer les investigations anatomiques qui permettent de revoir les structures auxquelles les textes se réfèrent », ont écrit les chercheurs dans l’article.

Mais si les textes sont lus attentivement, on peut voir que les «méridiens» se réfèrent à des parties du corps humain. Par exemple, le texte dit (en traduction) qu’un méridien commence « au centre de la paume, va le long de l’avant-bras entre les deux os en suivant tout droit le long des tendons, se déplace sous le tendon dans le biceps, à l’aisselle, et se connecte avec le cœur. » Les chercheurs affirment que cette description d’un «méridien» se réfère en fait au trajet de l’artère ulnaire, le principal vaisseau sanguin de l’avant-bras.

Un autre exemple du texte ancien décrit un « méridien » dans le pied qui « commence au niveau du gros orteil et longe la surface médiale de la jambe et de la cuisse. Se connecte à la cheville, au genou et à la cuisse. Il se déplace le long des adducteurs du cuisse, et couvre l’abdomen. » Ce «méridien» décrit en fait la «voie de la longue veine saphène», le conduit qui transporte le sang des jambes vers le cœur, ont écrit les chercheurs.

L’équipe conclut que les textes « représentent le premier atlas anatomique survivant, conçu pour fournir une description concise du corps humain aux étudiants et aux praticiens de la médecine dans la Chine ancienne ».

Bien que le corps humain et les restes ancestraux aient été considérés comme sacrés dans la Chine ancienne, les restes des contrevenants à la loi n’ont pas toujours reçu cet honneur. Les chercheurs pensent que d’anciens chercheurs en médecine chinois ont disséqué les cadavres de prisonniers pour les aider à comprendre l’anatomie humaine. Par exemple, le Han Shu (Livre de Han), un tome qui couvre l’histoire de la dynastie des Han, enregistre la dissection du criminel Wang Sun-Qing en 16 après JC, ont noté les chercheurs dans l’étude.

Jusqu’à présent, on pensait que le plus ancien atlas anatomique connu du corps humain provenait de Grèce, réalisé par des médecins grecs anciens tels que Herophilus (335-280 BC) et Erasistratus (304-c.250 BC), mais la plupart de leurs textes ont été perdus et ne sont connus que par ce que d’autres écrivains anciens ont écrit à leur sujet. En conséquence, les textes chinois sont le plus ancien atlas anatomique survivant, ont déclaré les chercheurs.

En relation: Photos: De minuscules métiers trouvés dans une tombe chinoise

Vivienne Lo, maître de conférences et animatrice du China Centre for Health and Humanity de l’University College de Londres, qui n’est pas affiliée à la recherche, a déclaré qu’elle hésitait à utiliser le mot «atlas» pour décrire ces textes, et pense que «carte» ou «graphique» est un terme plus approprié. Lo a dit que le terme «atlas» était un terme qui était plus utilisé au cours des 17e et 18e siècles et ne semble pas approprié pour s’appliquer à un texte vieux de 2 200 ans. Lo a également noté que certaines des découvertes discutées dans l’article – comme le fait que les prisonniers ont été disséqués pour fournir des informations anatomiques – ont déjà été publiées par d’autres chercheurs.

TJ Hinrichs, professeur d’histoire à l’Université Cornell qui a mené des recherches sur la médecine chinoise ancienne mais n’est pas affilié à ces recherches, ne pensait pas non plus que «l’atlas anatomique» était un terme approprié pour décrire ces textes. Live Science a contacté d’autres experts non affiliés à la recherche, mais la plupart n’ont pas été en mesure de répondre au moment de la publication.

Publié à l’origine sur Live Science.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂