Dr House : qui a été la clé pour Hugh Laurie lors de la préparation de ses épisodes

Dans le monde des drames médicaux, outre L’anatomie de Grey et Urgences d’urgence, il y a une série qui a marqué un avant et un après. Il s’agit de Dr house, qui a été joué par Hugues Laurie et diffusé entre 2004 et 2012. Il y avait plus de 170 épisodes dans lesquels maison Grégoire il s’est consacré à résoudre les images médicales les plus étranges qu’un professionnel de la santé puisse rencontrer.

En pensant à chaque histoire, à chaque épisode, il y avait une personne qui était la clé dans le cercle de Hugues Laurie. Apparemment, avant chaque tournage, il a fait appel à eux pour mieux se comprendre et trouver l’inspiration idéale, ainsi que pour rendre ses interprétations plus crédibles. C’est que, aussi fous que puissent paraître les épisodes, les maladies étaient étayées par des données réelles.

L’un des grands amis de Hugues Laurie à chaque tournage c’était Colline Derek, en charge de la conception de la production. « À Hugues Laurie Il était tellement curieux de ce que je faisais. Il m’a toujours dit : ‘Eh bien, DerekQuel monde magique allez-vous construire pour moi aujourd’hui ?’ Il regardait toujours ce que nous faisions dans les coulisses. C’est différent de travailler comme ça. C’est un génie », a-t-il assuré. colline était dans 56 épisodes de la série.

« Comme je m’entendais bien avec les scénaristes de la série, j’entrais dans la salle d’écriture en disant: » J’ai besoin d’un aperçu. Quelle que soit cette maladie que nous devons reproduire, je dois l’enquêter et déterminer quelle machine je dois obtenir, obtenir ou construire « , détaillé colline. Cela fait de lui un grand allié de Laurie qui l’a contacté avant le tournage de chaque épisode. « Plus tard, vous avez vu que dans certains de ses dialogues, il transférait des choses dont nous avions parlé », il a compté.

Combien Hugh Laurie a gagné pour avoir fait Dr. House

Hugues Laurie a fait son grand saut à la télévision mondiale aux mains de ce médecin excentrique nommé maison Grégoire. Auparavant, il avait participé à des productions telles que 101 Dalmatiens, quand il était l’un des voleurs de chiens, ou en Stuart Little, où il a joué le père de la famille des souris. Faire partie de Dr house, l’acteur a fait une audition particulière.

La légende dit que Laurie il était en Namibie quand l’appel pour l’audition est venu. Par conséquent, pour s’enregistrer de la meilleure façon possible, il s’est enfermé dans la salle de bain de l’hôtel où il logeait car c’était l’endroit avec le meilleur éclairage. Non seulement cela lui a permis de garder le travail, mais cela l’a finalement amené à gagner près de 400 000 € par épisode.

