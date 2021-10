HBO Max : Quand et où voir la fin de Secrets of a Marriage ?

Le jour le plus attendu est venu pour les adeptes de Secrets d’un mariage. Et c’est qu’aujourd’hui, 10 octobre, enfin le dénouement des personnages joués par Jessica Chastain et Oscar Isaac dans celle-ci mini-série de HBO Max sur la base des travaux de Ingmar bergman et écrit et réalisé par Hagaï Lévi. Le cinquième et dernier chapitre s’intitulera Au milieu de la nuit, dans une maison sombre, quelque part dans le monde. Apprenez ici tout ce que vous devez savoir avant de voir la fin.

+ Où voir Secrets d’un mariage ?

Comme les épisodes précédents, la fin de Secrets d’un mariage sera publié dans HBO Max, la plateforme de streaming qui propose tous les contenus originaux de HBO, en plus de ceux appartenant à Warner Bros., DC et Cartoon Network entre autres études. Le service a été lancé l’année dernière en États Unis mais il est déjà disponible en 39 marchés en Amérique latine et dans les Caraïbes. Si vous habitez dans L’Europe , HBO Max viendra plus tard sur votre continent pour remplacer les services déjà installés.

+ À quelle heure débute la fin de Secrets of a Marriage ?

En Amérique latine, la première est prévue dans la nuit du dimanche 10 octobre. Tandis que dans Mexique, Colombie, Pérou, Panama et Équateur peut être vu de vingt, au Paraguay, Venezuela, Bolivie et Porto Rico sera disponible à partir de vingt-et-un. Pour sa part, en Argentine, Chili, Brésil et Uruguay le lancement officiel aura lieu à 22

.

+ Que faut-il retenir des épisodes précédents ?

Le premier épisode, nommé Innocence et panique, il a fonctionné comme une présentation à ses protagonistes : après une journée tendue de réflexion et de diffusion, Mira et Jonathan ont dû faire face aux conséquences d’une nouvelle inattendue. Pour la deuxième tranche, Flic, la femme d’affaires est revenue d’un voyage d’affaires et a avoué à son mari une révélation qu’elle a eue lors de son absence de chez elle.

Au La vallée des larmes, le troisième épisode, Jonathan et Mira ont partagé tout ce qu’ils ont appris depuis la rupture, ravivant d’anciennes connexions au risque d’exacerber des blessures latentes. Et dans le dernier épisode diffusé jusqu’à présent, il s’appelait Analphabète, le couple s’est réuni et a exploré la racine de leur connexion, bien qu’ils aient finalement trouvé la source de leurs pulsions animales.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂