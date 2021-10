Marvel : la fortune de Tobey Maguire en jouant à Spider-Man

Depuis la bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison vu la lumière, la répercussion a dépassé toute attente. En quelques heures, l’avancement du personnage de Tom Holland c’est devenu la bande-annonce de film la plus regardée de tous les temps. De cette façon, il l’a confirmé: Spider-Man est le personnage le plus aimé par les téléspectateurs et la prochaine bande de merveille il battra sûrement des records au box-office.

Et il semble que ce ne sera pas seulement la Hollande qui jouera Pierre Parker cette fois, mais aussi l’idée de la multivers afin de re-présenter les versions de Tobey Maguire et Andrew Garfield. Chacun d’eux a joué dans au moins deux films Marvel et Photos Sony et cette fois, ils se réuniraient pour raconter une histoire des plus incroyables. C’est que Tom, Toby et Andrew sont devenus les favoris de ceux qui adorent les films de super-héros.

Au 2002, c’est Maguire qui a ouvert la porte : main dans la main avec le réalisateur Sam Raimi, l’acteur américain s’est mis à la place du lycéen timide qui souffre de morsure d’une araignée génétiquement modifiée et, par conséquent, il acquiert des capacités d’arachnides incroyables. Mais ce n’est pas seulement un moyen de s’amuser, puisque vous choisissez de les mettre au service de la communauté et de sauver votre ville de tous les méchants qui apparaissent.

+ Combien Tobey a-t-il gagné pour Spider-Man ?

Les salaires scandaleux des acteurs d’aujourd’hui ont une raison : les films Marvel font aujourd’hui partie des le plus regardé de l’histoire du cinéma et la culture des super-héros est plus que installée. Bien que pour la grande majorité de la population, il s’agisse d’un nombre exorbitant, pour beaucoup d’autres qui les comparent aux chiffres actuels, il peut être peu. Dans le premier film de Spider-Man, Tobey a gagné 4 millions de dollars.

Cependant, l’impact du premier film a tellement surpris ses créateurs qu’en plus de produire un deuxième opus, ils ont payé son protagoniste beaucoup plus que le double. De cette façon, Maguire a mis la main sur presque 18 millions de dollars. Pour 2007, avec Spider-man 3, j’en ai enfin d’autres 15 millions. C’est-à-dire que parmi les trois films Spider-Man dans lesquels il a joué jusqu’à présent, il a atteint une fortune de 37 millions de dollars.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂