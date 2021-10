Netflix : Qui est l’actrice qui incarnera Mariah Carey dans Luis Miguel, la série

La série de Luis Miguel au Netflix Cela a permis à de nombreux utilisateurs de la plateforme de streaming d’en savoir un peu plus sur le Soleil du Mexique depuis sa première jusqu’à aujourd’hui. Et même si c’était un roman captivant, la vérité est que la plupart des personnages et des situations étaient également réel dans la serie.

Pour son troisième saison, qui sortira à la fin de ce mois, apparaîtra comme l’une des femmes les plus pertinentes de la musique : Mariah Carey.

Pendant trois ans, Luis Miguel et le compositeur américain ont entretenu une relation amoureuse. Après son mariage avec devise de Tommy -maintenant mari de Thalie– Carey voulait rencontrer le propriétaire de hits comme Coupable ou pas. Au 1998, les représentants des deux artistes ont organisé un rendez-vous dans le Colorado. Et l’amour est né : d’un instant à l’autre, ils sont devenus l’un des couples les plus importants et à ce jour, ses adeptes s’en souviennent comme d’un moment emblématique.

Tout comme d’autres relations de Luis Miguel ont été dénombrées dans les deux saisons déjà disponibles sur Netflix,

pour la troisième la romance avec Mariah Carey sera également prise en compte. Bien que le bande annonce Il a été lancé il y a quelques jours, ce sera juste le 28 octobre le moment où l’on découvrira comment sera narré le lien entre les deux stars de la musique. Mais une information fait la différence : ce sera Ewen de jade, comédienne et chanteuse, qui se mettra dans la peau de sa plus grande inspiration.

Né il y a 33 ans au Royaume-Uni, le nouveau membre du casting de Luis Miguel a exprimé son bonheur sur Instagram. « On n’a pas tous les jours la possibilité d’agir comme son idole», a-t-elle avoué pleine d’émotion. Et j’ajoute : « Je n’ai pas de mots, seulement une gratitude infinie”. Comme si cela ne suffisait pas, dans une autre publication -qui a été appréciée par Diego Boneta– ajoutée: « Mon idole absolue, la raison pour laquelle je chante et ma plus grande inspiration. Sa force, son talent et sa foi sont inégalés. Quelle reine absolue !”.

Jade Ewen promet d’être la grande révélation de cette dernière partie de Luis Miguel, la série. Et il s’y prépare depuis longtemps : il a étudié à la Brampton Mano Academy et à la Sylvia Young Theatre School, en plus de faire partie du groupe musical Pierre de la Trinité. Bien qu’il se soit notamment fait remarquer pour sa voix dans le Festival Eurovision de la chanson, elle a également eu de grands moments d’actrice, comme lorsqu’elle a joué la princesse Jasmine dans la comédie musicale de Aladin.

Il est évident qu’elle est née pour jouer Mariah Carey et qu’elle a les qualités pour le faire.

