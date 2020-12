Vous ne croirez jamais quelle scène de ‘Mrs. Doubtfire ‘Robin Williams Ad-Libbed

Avant sa mort en 2014, Robin Williams a amassé plus de 100 crédits d’acteur. L’un de ses rôles les plus déterminants est venu en 1993 lorsqu’il est apparu dans Mme Doubtfire comme Daniel Hillard et Mme Doubtfire. Alors que la plupart des fans savent que Williams a passé une grande partie du film à ajouter sa tournure aux lignes, cela pourrait vous surprendre qu’une des scènes les plus emblématiques du film ait été complètement improvisée.

Il y avait plusieurs coupes différentes de Mme Doubtfire

Mme Doubtfire ouvert dans les salles en 1993 comme un film PG-13. La vérité est que le réalisateur, Chris Columbus, avait techniquement assez de séquences pour plusieurs versions de films différentes. Il a travaillé avec Williams pour filmer des scènes inventées, ainsi que des prises de scènes telles qu’elles étaient écrites dans le scénario.

Columbus a même installé plusieurs caméras pour s’assurer qu’il capture les réactions des autres acteurs, car ils ne savaient généralement pas ce que Williams allait dire. Dans une interview avec Yahoo, Columbus a noté que Williams avait complètement improvisé la scène du dîner final.

Le masque facial à la meringue de Robin Williams n’était pas censé couler dans la tasse de thé

Dans une scène hilarante, Williams a été chargé de jouer à la fois Daniel et Mme Doubtfire lorsqu’un travailleur social se présente à son appartement pour lui parler. Compliquer la situation était une débâcle avec son masque. Le masque a volé par la fenêtre, ce qui a conduit Daniel à trouver un moyen d’improviser une couverture qui pourrait convaincre Mme Sellner que Mme Doubtfire existe. Il choisit de pousser son visage dans un gâteau. En un moment mémorable, le glaçage au gâteau qui trompait Mme Sellner s’égoutte directement dans une tasse de thé.

La scène semblait si naturelle que personne n’aurait deviné qu’elle était improvisée. Selon Les nouvelles journalières, c’est exactement ce qui s’est passé, cependant. Selon la publication, les lumières ont commencé à faire fondre le masque de fortune de Mme Doubtfire en meringue, envoyant une partie du glaçage se répandre dans la tasse de thé sur la table. Williams, jamais du genre à briser le caractère, est allé avec. Cela a créé le moment classique que les fans citent encore.

Williams n’était pas le seul acteur à improviser sur le scénario

Williams est peut-être mieux connu pour avoir produit plusieurs de ses propres lignes pendant Mme Doubtfire et d’autres films, mais ses co-stars ont également jeté certains de leurs propres moments. Selon Mental Floss, Mara Wilson a également improvisé pendant le tournage du film. Apparemment, c’était l’idée de Wilson de demander à son père d’appeler sa mère une princesse.

Wilson n’avait que 7 ans lorsqu’elle a joué dans le film. Plus tard, elle a joué dans Mathilde et plusieurs autres productions avant de renoncer à jouer. Finalement, Wilson est retourné à Hollywood, mais en tant qu’acteur de la voix à la place. Elle a exprimé Jill Pill dans Cavalier BoJack et a rejoint plus tard le casting de Big Hero 6: La série pour le travail de la voix.