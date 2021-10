En juillet, Khaby est devenu la deuxième personne la plus suivie sur TikTok.

Khaby Lame a applaudi les personnes menaçant de ne plus le suivre sur les réseaux sociaux pour avoir plaidé contre le racisme.

Vous ne connaissez peut-être pas le nom de Khaby, mais vous avez certainement vu son visage partout sur votre FYP. Le TikToker italo-sénégalais est devenu célèbre pour ses vidéos où il dénonce des hacks de vie viraux ridicules. Khaby met en duo les vidéos de piratage de vie et répond en expliquant comment le piratage aurait pu être effectué de manière beaucoup plus simple. Maintenant, grâce à ses expressions faciales hilarantes, il est devenu l’une des plus grandes stars de TikTok.

En juillet, Khaby est devenu la deuxième personne la plus suivie sur TikTok, dépassant Addison Rae, qui comptait 84,8 millions de followers en octobre 2021. Khaby compte actuellement 114,9 millions de followers.

Khaby Lame applaudit les personnes qui menacent de ne plus le suivre pour avoir milité contre le racisme. Photo : @khaby.lame via TikTok, @khaby00 via Instagram

En septembre, Khaby a partagé une vidéo sur Instagram et TikTok demandant à ses fans de dire « non au racisme ». Dans le clip qu’il a réalisé avec Fargo l’acteur Salvatore Esposito, Khaby est sur un hors-bord en costume. Le téléphone passe du mode sombre au mode clair, puis Salvatore apparaît.

Il semble maintenant que les gens aient un problème avec la vidéo de Khaby. Mercredi (6 octobre), Khaby a partagé une publication sur Instagram appelant les personnes qui menaçaient de le suivre à cause de sa position sur le racisme. Il a écrit : « Je vois beaucoup de commentaires où les gens disent : je vous désabonne parce que vous avez fait cette vidéo. Cela ne me dérange pas les gars. Nous sommes presque en 2022 et les gens utilisent encore le racisme parce qu’ils n’ont rien à faire dans leur la vie. »

Il a ajouté: « Soyez heureux. Suivez votre rêve et essayez de sauver la planète. Vous pouvez également ne plus me suivre, je me fiche des chiffres qui me tiennent à cœur! une manière positive. »

Il a suivi sa déclaration d’un article sur la page de financement participatif d’un garçon de 10 ans nommé Maxim, qui lutte actuellement contre le lymphome de Hodgkin. Khaby a poursuivi: « Au lieu de perdre votre temps à écrire des commentaires négatifs critiquant, essayez d’aider les gens. » Il a terminé avec un message qui disait: « DITES NON AU RACISME. »

Khaby a utilisé sa voix et sa nouvelle renommée pour faire prendre conscience des problèmes mondiaux importants. Il a récemment utilisé sa plate-forme pour sensibiliser au changement climatique, en s’associant aux militantes du climat Greta Thunberg et Vanessa Nakate.

