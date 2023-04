Marvel et Victoria Alonso ont trouvé un accord

L'Oréal Paris - Accord Parfait Fond de teint unifiant sur-mesure 9D Terre de Sienne 30 ml

Découvrez la nouvelle formule du Fond de Teint Fluide Accord Parfait de L’Oréal Paris !Grâce à la nouvelle Technologie « Skin-Matching™ », le Fond de Teint Fluide Accord Parfait est formulé jusqu’à 6 pigments pour s’adapter à chaque tonalité de peau : 99,5%* des femmes ont trouvé leur accord parfait. Disponible en 48 teintes, la texture de ce fond de teint se fond à votre peau et offre une couvrance naturelle sans démarcation.Le Fond de Teint Fluide Accord Parfait améliore la qualité de la peau dès 2 semaines** : la peau est visiblement plus lisse et éclatante de beauté. Sa formule infusée en acide hyaluronique vous offre une hydratation 24H***. Votre peau paraît plus lisse, lumineuse et unifiée. Testé sous contrôle dermatologique. Convient aux peaux sensibles. Non comédogène.*Test consommateur sur 211 femmes avec 48 teintes**selon une étude consommateur sur 291 femmes représentatives des teintes mondiales trouvant leur teinte dans la gamme Accord Parfait*** Test instrumental