Les chercheurs réduisent le casque VR à la taille normale des lunettes

Il pourrait être Percée dans le développement de la technologie VR être. Chercheurs de l’Université de Stanford avoir avec Nvidia se sont associés pour créer des lunettes VR qui ressemblent à des lunettes ordinaires. Ils sont plusieurs fois plus plus plat et plus compactr que d’habitude Casques de réalité virtuelle.

Des chercheurs développent un écran VR ultra-mince

Selon la recherche, un écran VR a été développé qui 2,5 millimètres important plus mince que ceux précédemment disponibles Casques VR. Cela améliorerait considérablement le confort de port des appareils plutôt encombrants.

« Un obstacle majeur à l’adoption généralisée de la technologie VR est […] le facteur de forme encombrant des écrans VR existants et les plaintes associées »les chercheurs commentent leurs travaux.

Ne peser qu’une seule fois 60 grammes serait les petites lunettes VR nettement plus léger que le Meta Quest 2, qui à 503 grammes peut devenir assez inconfortable à long terme. Et aussi celui annoncé PlayStation VR2 sera nettement plus difficile. Après tout, les développeurs assurent le confort de port le plus confortable possible avec un rembourrage approprié.

Un champ de vision plus large grâce aux lunettes pancake

la lunettes dites holographiques peut un image 3D holographique en couleur produire. Venez pour le prototype verres à crêpes à utiliserqui permettent un profil nettement plus étroit.

Ces verres sont censés être un résolution illimitée avoir et que Champ de vision jusqu’à 200 degrés peut s’étendre.

Le casque VR a encore des limites

Malheureusement, le prototype actuel n’a qu’un seul Champ de vision de 22,8 degrés. Cependant, cela est dû à la taille du SLM disponible et à la distance focale de l’objectif.

Avec les composants appropriés Cependant, le FOV (Field of View) peut être amélioré. De plus, les lunettes holographiques devraient également pouvoir pour mesurer et suivre la pupille très précisément. Cela dépend d’une conception plus élaborée.

Les lunettes présentées ont toujours l’air assez idiotes pour le moment avec les longs SLM qui se dressent. Mais cela pourrait changer s’il s’avérait qu’une entreprise investi dans le concept et piloter le développement des lunettes Holographis. Que ce soit et quand les lunettes VR minimalistes disponible pour l’utilisateur final est toujours dans les étoiles. Cependant, il faudra encore un certain temps avant que les joueurs avec le alternatives maladroites préférées devoir prendre.