Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 vous permettra de patiner comme Jack Black

Le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk est maintenant disponible, ramenant l’une des sagas les plus acclamées de la Années 90 Jusqu’au present. Il Arcadien qui a contribué à populariser le faire de la planche à roulettes En son temps, il est revenu avec une remasterisation à la hauteur qui reprend tout le contenu des deux premiers titres originaux de la série, récupérant le contrôle classique de la saga et des scénarios les plus emblématiques de celle-ci.

Parmi tous les secrets que cachaient les titres originaux, il y en avait un qui a suscité la sympathie de tous les joueurs, à savoir qu’il était possible de débloquer le Officier Dick en tant que personnage jouable, qui cette fois est joué par le très Jack Black. Donc oui, à cette occasion et comme tout est préservé il sera possible de débloquer Jack Black en tant que personnage jouable et profitez de nos morceaux préférés avec l’acteur emblématique.

Le patineur professionnel 1 + 2 de Tony Hawk rejoint l’officier Dick dans l’équipe

Quoi qu’il en soit, déverrouillez le Officier Dick Ce ne sera pas une tâche facile, et si nous voulons contrôler ce personnage, nous devrons débloquer tous les défis de tous les personnages, ce qui n’est probablement pas une tâche appropriée pour tous les publics.

Sans aucun doute, le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk savait que cela correspondait à la série et à ce que les fans exigeaient, de plus, dans cette maison nous n’avons pas hésité à noter le titre avec un 9, étant de notre point de vue un remastering exceptionnel. Ensuite, nous vous laissons un peu gameplay de l’acteur lui-même via sa chaîne de jeux vidéo YouTube où l’on peut voir comment il bouge En jeu sur le dos d’une planche de patin.