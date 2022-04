Tales Of Demons And Gods Chapitre 378 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Maintenant, beaucoup de gens recherchent la date de sortie du chapitre 378 de Tales Of Demons And Gods. Après avoir lu tous ses chapitres précédents, les fans attendent vraiment avec impatience de savoir quand ils auront le prochain chapitre à lire. Pour connaître tous les détails possibles sur son prochain chapitre, les fans recherchent partout sur Internet. Si vous recherchez également le même détail, ne vous inquiétez pas, vous avez atteint le bon endroit.

Ici, dans cet article, vous trouverez tous les détails possibles sur la date de sortie du chapitre 378 de Tales Of Demons And Gods. Comme quand le chapitre 367 va sortir, où vous pouvez lire cette série en ligne et quelques détails à ce sujet. Alors sans plus tarder, lisez cet article.

Toute l’histoire se déplacera simplement autour d’un nom de personnage Ni Le et son âme est l’une des âmes bogey les plus puissantes au monde. Il a perdu son compagnon et sa famille lorsqu’un monstre a dévasté sa ville. Il n’était qu’un élève à l’époque et n’avait atteint que le rang de combattant 3 étoiles Bronze Rank. Il faisait partie des rares personnes qui ont réussi à survivre pendant l’invasion.

Tous les survivants qui ont réussi à survivre ont juste mouillé dans un désert éternel et tous trébuchaient pour survivre. Pendant ce temps, Nie Li tombe amoureux de son béguin d’enfance Ye Ziyun. Après quelques temps, elle est morte puis Nie le est allée à la frontière effrayée. Après tous ces événements, il a voyagé dans de nombreux endroits, rencontré des gens et essayé de lire autant de livres que possible, car cela le rendait plus puissant dans le domaine de la connaissance.

Il s’est foré dans un espace-temps à en-tête pendant de nombreuses années avec un livre intitulé Temporal Demon Spirit Book et a lu des milliers de livres et il a également appris sept discours à cette époque. Il a même pu utiliser l’énergie du Ciel et maintenant il peut aller plus loin dans le rang de légende.

Tales Of Demons And Gods Chapitre 378 Date de sortie

Nous allons donc révéler ici la date de sortie du chapitre 378 de Tales Of Demons And Gods. Selon le chapitre d’information officiel, 378 sortira le 3 mai 2022. Donc, comme vous pouvez le voir, votre attente pour ce chapitre va enfin se terminer très bientôt. Marquez simplement la date et n’oubliez pas de la lire.

Où lire Tales Of Demons ?

Donc, si vous voulez lire cette série en ligne, elle est disponible sur le site officiel de Tale of Demons And Gods. En dehors de cela, vous pouvez également lire cette série de mangas sur Webnovel. Si vous n’avez lu aucun de ses chapitres précédents, nous vous suggérons à tous de lire ces chapitres ici sur ces plateformes.

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie du chapitre 378 de Tales Of Demons And Gods, où vous pouvez lire cette série de mangas en ligne, l’intrigue de la série et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici sur cette page proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions concernant la date de sortie du chapitre 378 de Tales Of Demons And Gods, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

