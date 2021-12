Marvel : Chloé Zhao révèle la véritable fin sombre qu’ils avaient en réserve pour Eternals

Parmi les films sortis tout au long de l’année, il y en a un qui s’est démarqué de la majorité. Il s’agit de Éternels, l’un des derniers ajouts à la Univers cinématographique Marvel, réalisé par le lauréat d’un Oscar Choé Zhao. C’est en novembre que sort en salles ce film qui promettait d’être un succès auprès de personnalités de renom comme Angelina Jolie ou Salma Hayek. Mais tout n’est pas si heureux dans l’histoire, et voici un nouveau test.

Le troisième long métrage de la phase 4 a accumulé plus de 400 millions de dollars dans le monde grâce à l’intrigue un peu particulière. Dans ce document, une race immortelle de héros d’élite apparaît après des années de vie secrète dans différentes parties de la Terre. C’est qu’ils sont obligés de sortir de l’ombre pour rencontrer et affronter le plus vieil ennemi de l’homme : le déviants.

Tout au long du film, on voit un casting très prestigieux composé de Richard Madden comme Ikaris, Gemma chan comme Sersi, Salma Hayek comme Ajak, Angelina Jolie comme Théna, Don lee comme Gilgamesh, Lia mchugh comme sprite, Brian Tyree Henry comme Phastos, Kumail Nanjiani comme Kingo, lauren riddlof comme Makkari et Barry Keoghan comme Druig. Ils font tous de Éternels un film divertissant avec une serrure qui laisse la porte pour voir beaucoup plus de ces héros.

Mais était-ce la vraie fin du film ? Selon Chloé Zhao, l’équipe de Marvel Studios avait quelque chose de très différent en réserve. Cela a été récemment commenté dans un dialogue avec Empire, où il a expliqué que c’est quelque chose de très courant dans les longs métrages qu’il a dans sa filmographie, depuis jamais mené jusqu’à la fin que j’avais en tête à l’origine. Mais dans le cas de Éternels, il aurait pu être beaucoup plus sombre.

« Utilisé pour terminer tout le monde sur le navire les esprits effacés et aller sur une autre planète, comme The Twilight Zone», a commencé par dire le réalisateur. Et il soutenait : « Je me souviens quand il est devenu noir, tout le monde dans l’équipe disait : ‘Je ne sais pas quoi faire. Parce que c’est aussi le MCU et vous voulez être excité et préparé pour la suite.”. En ce sens, la fin a dû être réécrite et modifiée pour accueillir de nouveaux membres dans l’histoire qui se poursuivra dans les phases suivantes.

