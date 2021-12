Emma Stone n’est plus : Andrew Garfield a un nouveau partenaire

En ce 2021 Andrew Garfield est devenu l’un des acteurs les plus recherchés de l’année. L’acteur a été submergé par différentes rumeurs et, en plus, il a joué dans l’un des films Netflix les plus importants de cette année. Il s’agit de Tic, Tic, boum, une comédie musicale dans laquelle il a joué Jonathan Larson et dans laquelle il a non seulement ébloui par sa performance, mais aussi par ses moments musicaux.

Cependant, en plus de réussir sur Netflix, Andrew Garfield a également été impliqué dans des rumeurs d’un retour à Marvel. D’après ce qui s’est passé, plus d’une fois, l’acteur aurait signé un contrat pour faire une apparition dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison aux côtés de Tom Holland et Tobey Maguire. Mais, au-delà du professionnel, il était aussi hanté par quelques ragots sur sa vie personnelle.

En 2015, le portail Salon de la vanité a annoncé que Andrew Garfield a mis fin à l’une de ses relations les plus connues et acclamées par le public. Selon le magazine, l’acteur et Emma Stone avaient mis fin à leur relation après quatre ans d’amour pour les différences. Bien sûr, la rupture était en bons termes et, en fait, à ce jour, ils sont toujours de grands amis et confidents même s’ils n’ont pas été revus ensemble.

En fait, depuis lors, Garfield n’était plus un partenaire connu. A noter que depuis qu’il s’est fait connaître, il fait partie des artistes les moins connus d’Hollywood. Pour cette raison, connaître sa vie privée est quelque chose qui ne se produit que s’il le veut et, maintenant, un fait important a refait surface. Eh bien, étant l’une des célébrités les plus recherchées de 2021, il n’a pas pu échapper aux paparazzi et a été pris avec son nouveau partenaire.

Oui! Emma Stone n’est plus. Andrew Garfield a un nouvel amour et elle s’appelle Christine Gabel. La jeune femme et le producteur ont onze ans d’écart puisqu’il a 38 ans et elle 27, mais ils sont plus proches que jamais. En effet, il y a quelques jours à peine, toutes deux ont été capturées à New York lors d’une promenade et l’étudiante en médecine et mannequin est devenue l’une des femmes les plus enviées du moment.

Cependant, cette relation n’est pas nouvelle. C’est parce que les premières photos d’eux ensemble datent de 2019, c’est-à-dire que leur relation est en vigueur depuis deux ans ou, du moins, c’est ce que l’on sait. En tout cas, il est probable que l’acteur continue à maintenir sa cour hors des caméras, car c’est quelque chose de typique de lui puisque toute sa vie il l’établit dans un profil bas.

