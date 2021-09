Tom Holland pourrait rester chez Marvel s’ils répondent à sa dernière demande excessive

merveille

Spider Man : pas de chemin à la maison Ce sera le dernier film de Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, mais l’acteur envisage de rester chez Marvel. Quelle est votre condition pour que cela se produise ?

De loin, Tom Holland est devenu la grande trouvaille de Marvel. L’acteur est arrivé dans la franchise à seulement 19 ans et a dépassé de loin toutes les attentes possibles. En donnant vie à Spider-Man derrière la barre haute fixée par Tobey Maguire et Andrew Garfield, ses prédécesseurs, le Britannique s’est avéré être l’un des jeunes artistes les plus prometteurs de sa génération. En fait, aujourd’hui, il est l’un des plus acclamés par la critique.

Cependant, tout comme l’aventure amusante de Tom Holland tout comme Peter Parker a eu un début épique, il aura également une fin de la même envergure. Le 17 décembre, il sortira dans tous les cinémas du monde Spider Man : pas de chemin à la maison, son dernier film en tant que plus jeune super-héros de Marvel. Dans ce film, le protagoniste fait face aux conséquences du monde connaissant sa véritable identité.

Pour le moment, on ne sait pas si le plus grand studio d’Hollywood cherchera un nouvel acteur comme cela s’est produit après les deux premiers, mais une chose est sûre : Holland ne veut pas partir. C’est parce que, plus d’une fois, il a lui-même dit qu’il souhaitait continuer à être le super arachnide et que, si Marvel faisait une proposition, il serait plus que disposé.

Bien sûr, au-delà de la bonne disposition de Tom, il convient de noter que ses temps ne valent plus la même chose qu’avant. Quand il est arrivé au MCU, c’était un jeune homme qui commençait tout juste à piétiner et aujourd’hui, il est déjà l’un des plus influents d’un nouveau groupe d’acteurs. A tel point que ses honoraires devront être pris en compte d’une autre manière et il semble le savoir.

C’est que, récemment, il s’est passé ce qui aurait été la condition de Tom Holland redevenir Peter Parker. Selon le portail Nous avons ce couvert, l’interprète demande le chiffre millionnaire de 20 millions de dollars pour renouveler son contrat avec le studio. Aussi, à cette fortune s’ajouteraient également les gains des films auxquels il a participé, laissant ainsi un accord très lointain aux 250 000 dollars qu’il a perçus pour sa première apparition.

Tom Holland a signé le premier contrat avec Marvel pour six films : trois avec les Avengers (Captain America : guerre civile, Avengers : infinity war et Avengers : endgame) et trois en solo. Mais maintenant après Spider Man : pas de chemin à la maison Vos accords avec Marvel et Sony se terminent, vous devez donc commencer à penser à un avenir pas si lointain. Même si, bien sûr, avec le nombre de projets qu’il a à l’horizon, si son retour dans le monde des héros ne se concrétise pas, ce ne serait pas un problème.

