Squid Game Creator révèle des discussions avec Netflix sur une troisième saison

Squid Game a été l’un des plus gros succès de Netflix en 2021, et il semble que les discussions sur la saison 3 aient déjà commencé.

Nous savons tous que lorsqu’une série ou un film est un succès ces jours-ci, il y a une course folle pour en tirer le plus possible avant que l’excitation ne se tarisse et ne disparaisse. Lorsque Jeu de calmar est devenu le succès surprise de Netflix de l’année, il était inévitable qu’ils harcèlent bientôt le créateur Hwang Dong-hyuk pour écrire une deuxième saison de la série sur un groupe de personnes malchanceuses qui se retrouvent dans un jeu mortel avec le promesse d’un énorme prix en espèces. Cependant, il semble que les conversations ne s’arrêteront pas là, car Hwang a révélé qu’il y avait déjà eu des discussions sur une troisième saison avec le géant du streaming.

« Je suis en pourparlers avec Netflix pour la saison 2 ainsi que la saison 3 », a déclaré Hwang au Korea Times. « Nous arriverons bientôt à une conclusion. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

On a beaucoup parlé d’une deuxième saison de Jeu de calmar étant en phase de discussion, et Hwang a été relativement d’accord pour en faire plus, mais pas tant qu’il n’est pas prêt. Avec ces derniers commentaires, cependant, les choses ont peut-être considérablement changé et Hwang donne désormais la priorité aux nouveaux versements de Jeu de calmar malgré sa réponse initiale froide au succès de la série et à la possibilité d’un suivi. Auparavant, s’adressant à l’Associated Press, Hwang a déclaré :

« Donc, il y a eu tellement de pression, tellement de demande et tellement d’amour pour une deuxième saison. J’ai donc presque l’impression que vous ne nous laissez pas le choix. Mais, je dirai qu’il y aura effectivement une deuxième saison. C’est dans ma tête en ce moment. Je suis actuellement dans le processus de planification. Mais je pense qu’il est trop tôt pour dire quand et comment cela va se produire. »





Nous sommes évidemment encore loin de voir Jeu de calmar entrer en production sur une deuxième saison peu importe une troisième, mais dans un panel virtuel précédemment hébergé par EW, Hwang semblait heureux de discuter de qui prendrait la tête des futurs versements. Au cours de ce panel, le créateur a spéculé :

« Je ne suis pas vraiment au bon endroit pour discuter de la saison 2 dans un cadre officiel, mais s’il devait y avoir une saison 2, dans la première saison où nous avons vu Gi-hun est un personnage dont l’humanité est montrée ou exposée dans certaines situations. En d’autres termes, son humanité est montrée de manière très passive. Mais je pense que dans la deuxième saison, ce qu’il a appris des jeux et de son expérience dans la première saison, ils seront tous mis à profit de manière plus active.Et en même temps, comme pour le Front Man [Lee Byung-hun] qui était aussi un ancien gagnant mais est devenu un Front Man, c’est comme Dark Vador. Certains finissent par devenir des Jedi et d’autres par Dark Vador, n’est-ce pas ? Je pense que Gi-hun passera peut-être par un certain point critique où il sera également mis à l’épreuve. »





Les fans auront encore un peu de temps pour théoriser sur l’endroit où les deux prochaines saisons prendront le spectacle, mais il ne fait aucun doute que lorsque la saison 2 arrivera, quel que soit le moment, elle redeviendra l’une des plus grandes séries de Netflix. offrir.





Squid Game Season 2 peut aller dans une direction très différente, taquine le créateur Le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, a révélé plusieurs idées intrigantes et surprenantes pour une deuxième saison sur Netflix.

Lire la suite





A propos de l’auteur