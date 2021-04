Mean Girls: Tina Fey est distinguée pour ne pas avoir soutenu l’auteur avec un salaire équitable

L’héritage de la comédie pour adolescents «Mean Girls» est celui qui a jusqu’à présent réussi à rester en vie. Après tout, près de 17 ans après sa sortie (qui est cette année), les gens citent toujours leurs personnages préférés et une adaptation pour une comédie musicale de Broadway a même été développée.

Cependant, tout n’est pas du miel sur des flocons pour Rosalind Wiseman, auteur du livre « Queen Bees and Wannabes », le même sur lequel le film est basé. L’écrivain note que Tina Fey, scénariste et productrice du film, n’a pas fourni de soutien pour l’aider à recevoir un paiement supplémentaire pour le produit du film, qui lui avait initialement été promis.

« Mean Girls » suit l’histoire de Cady Heron (joué par Lindsey Lohan), qui après avoir vécu toute sa vie avec ses parents en Afrique, fréquente pour la première fois un lycée public après avoir déménagé aux États-Unis, bombardée par la pression sociale. , des groupes diversifiés et le règne apparemment impérissable de «Las Plásticas» (Rachel McAdams, Amanda Seydried et Lacey Chabert).

En plus d’écrire et de produire le film, Tina Fey a eu un rôle modeste en tant que gentil professeur Norbury. Inutile de dire que le film a été un énorme succès au box-office lors de sa sortie en 2004, et malgré son chiffre d’affaires, Wiseman n’aurait pas été soutenu par Fey pour recevoir une part équitable des bénéfices.

Wiseman a récemment partagé l’histoire avec Aarti Shahani sur son podcast « Art of Power », notant que Fey ne l’a ignorée que lorsqu’elle lui a demandé d’utiliser son pouvoir dans l’industrie pour l’aider à recevoir un paiement équitable: d’argent et je n’ai rien reçu. Pas un sou depuis ma percée initiale », a-t-il commenté.

C’est ainsi que fonctionnent Hollywood et le divertissement, comme des écureuils rassemblant autant de noix que possible dans leur bouche et ne voulant rien partager.

Un rapport de OK Magazine Il aurait élargi la note avec sa propre enquête, soulignant que « Mean Girls » a réussi à lever un total de 250 millions de dollars au box-office international. Wiseman a reçu un paiement initial de 440 000 €, sur la promesse que le studio augmenterait sa rémunération en fonction du succès du film.

Non seulement la production de Broadway ajouterait plus d’insulte à la blessure, car Fey a capitalisé sur le concept créé par Wiseman, car l’auteur a été recruté pour donner une formation sur l’éducation anti-intimidation aux membres de la distribution. Fey aurait promis qu’elle serait rémunérée pour ce travail supplémentaire pour lequel elle n’a reçu aucune compensation, mais depuis, la société de production a tout simplement disparu.