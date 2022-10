Marvel : Armor Wars avec Don Cheadle sera un film et non une série

merveille

Il y avait une attente lors du dernier Comic-Con pour Armor Wars, mais à cette occasion, il n’y avait aucune nouvelle de la série et maintenant nous pouvons confirmer la raison.

Guerres d’armures C’est un projet très attendu par les fans de la Univers cinématographique Marvel qui ont été déçus quand Kévin Feig sur la scène du passé comique con de san diego n’a rien dit sur ce titre tout en présentant la totalité de ce que l’on peut voir dans La saga multivers de la marque qui correspond aux Phases 4,5 et 6 du MCU.

Cependant, nous pouvons maintenant dire pourquoi il n’y avait pas de nouvelles de Guerres d’armures à l’époque: Le journaliste hollywoodien a rapporté que le projet, qui allait être une série sur la plateforme de streaming Disney+est désormais un film centré sur James Rhodes/War Machine, le personnage incarné par Don Cheadle dans le Univers cinématographique Marvel.

Yassir Lester est le scénariste choisi pour développer la série télévisée dont le tournage commencerait début 2023. Malheureusement, avec ce changement de plans, le film en question commencera la production bien plus tard. Nous pouvons souligner que le scénariste en charge de l’émission télévisée continuera d’être à bord du projet pour façonner une histoire qui sera sûrement importante dans le contexte de la Univers cinématographique Marvel.

De la série au film : qu’en est-il ?

Ce qui est frappant dans la situation, c’est qu’au début du mois dernier, dans Exposition Disney D23 le studio a partagé un logo pour ce qui était encore destiné à être une mini-série télévisée en six parties, il est donc difficile de dire depuis combien de temps ils sont Kévin Feig et ses équipes créatives envisagent de changer la nature de cette histoire et enfin de la présenter sur grand écran.

Le film adaptera l’histoire de la bande dessinée du même nom où la technologie d’armure de combat d’Iron Man créée par Tony Stark tombe entre de mauvaises mains. Cependant, avec le millionnaire joué par Robert Downey Jr. en dehors du MCU après les événements de Avengers : Fin de partie où le héros a sacrifié sa vie, des changements sont susceptibles d’être apportés à cette intrigue.

Pour l’instant, il est certain que James Rhodes sera le personnage principal du film, mais un autre personnage va se faire une place dans le film : Dominique Thorne dans le rôle de Riri Williams/Iron Heart, une jeune femme qui parvient à développer son propre combat costume et a Tony Stark comme idole. L’héroïne fera ses débuts dans sa propre série dans Disney+ alors que la dernière fois que nous avons vu James Rhodes dans le MCU, c’était dans un camée dans Le faucon et le soldat de l’hiver. On peut s’attendre à voir Don Cheadle comme le personnage de la série Invasion secrète.

