Saturday Night Live Cold Open se moque des sorties des acteurs avec l’aide de Jon Hamm

La série de sketchs humoristiques Saturday Night Live a débuté sa nouvelle saison samedi soir avec de gros changements. Parallèlement au dévoilement d'un nouveau logo pour la série, le casting est également très différent puisque plusieurs acteurs clés ont quitté la série après la fin de la saison dernière. Le segment ouvert à froid du nouvel épisode présente l'hôte Miles Teller en tant que star de la NFL Peyton Manning aux côtés d'Andrew Dismukes en tant que frère Eli Manning alors que les deux prennent une pause de leur ManningCast pour commenter ce qui se passe avec la première de la saison de Saturday Night Live.





Regardez le sketch ci-dessous, gracieuseté de SNL sur Youtube.

«Il y a eu beaucoup de changements au salon, ce qui pourrait être excitant. Voyons ce qu’ils ont passé tout l’été à inventer », note Peyton Manning de Teller.

Le croquis passe ensuite en méta avec les Mannings regardant un faux épisode Saturday Night Live. En plaisantant sur le fait que les imitations de Donald Trump continueront de faire partie de la série, Trump de Jake Austin Johnson apparaît dans un sketch où il lui est conseillé de ne pas se cacher de l’ouragan dans sa station balnéaire de Mar-a-Lago en Floride.

« Oh super. Le sketch de Trump. Façon de tout mélanger », dit Teller.

Une autre boutade a pris un coup à beaucoup de SNLles plus grandes stars partent avant la saison. Teller demande si l’émission pourrait se plonger dans des « impressions amusantes » de célébrités comme Anthony Fauci, Lindsey Graham et Rudy Giuliani.

« C'étaient tous des Kate McKinnon », a rétorqué Dismukes.





Jon Hamm a rejoint le plaisir

Teller a alors apporté son Top Gun : Maverick co-vedette Jon Hamm pour une apparition surprise. L’acteur, qui avait auparavant animé SNL trois fois lui-même, fait remarquer que SNL a trouvé dans cet épisode de première n’est « pas une comédie ». Il fait ensuite exploser le faux froid pour ne pas avoir présenté le favori de longue date de la série, Kenan Thompson, l’un des rares vétérans qui reste dans la série.

« Ils n’ont même pas encore utilisé Kenan », plaisante Hamm. « C’est comme mettre toute une équipe d’Elis sur le terrain quand vous avez Peyton assis sur la touche. »

Après que Shaun White soit apparu dans le faux croquis, Hamm a fait allusion à sa propre apparition surprise en plaisantant : « Parfois, ils ont besoin de faire venir une vraie célébrité alors que l’hôte n’est pas si célèbre. Je veux dire, quand ils ne pouvaient pas obtenir le étoile du grand film de l’été, votre Tom Cruise ou votre Jon Hamm, ils devaient avoir la co-vedette. »

Teller a applaudi en disant: « Eh bien, j’ai entendu dire qu’ils mettaient rarement l’hôte dans des ouvertures froides, alors quand ils le font, c’est spécial! »

Outre Kate McKinnon, mentionnée dans le sketch, d’autres SNL les co-stars qui sont parties avant l’ouverture de la saison incluent Aidy Bryant, Pete Davidson, Alex Moffat, Kyle Mooney, Chris Redd, Melissa Villaseñor et Aristotle Athari. Les nouveaux membres de la distribution incluent Marcello Hernandez, Molly Kearney et Micahel Longfellow. Les stars de retour des saisons précédentes incluent Kenan Thompson, Cecily Strong, Heidi Gardner, Mikey Day, Michael Che, Colin Jost, Andrew Dismukes et James Austin Johnson.

Vous pouvez diffuser le dernier épisode de Saturday Night Live sur Paon.