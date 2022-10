Pourquoi LeBron James laisse ses fils boire de l’alcool à 11 et 14 ans

En tant que parents de deux adolescents, LeBron James et sa femme ont travaillé dur pour élever Bronny et Bryce à la responsabilité.

Cependant, en 2018, le style parental de la star de la NBA a pris un peu de chaleur.

LeBron James a autorisé ses fils à boire du vin alors qu’ils étaient mineurs.

En octobre 2018, James a révélé à CBS News qu’il autorisait son fils à boire de l’alcool à la maison.

« Mes enfants de 14 et 11 ans boivent du vin. C’est comme ça qu’ils sont matures. Ils conduiront aussi la semaine prochaine », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé ce que buvaient ses enfants, le basketteur a répondu aux journalistes : « Tout ce que papa et maman mangent. »

Cependant, il a insisté pour prendre le blâme – anticipant tout contrecoup que lui et sa femme, Savannah, pourraient subir.

« Mais mets-le sur moi, cependant. Ne le mets pas sur les mamans. Mets-le sur papa. Mets-le sur papa », a déclaré James.

Il n’est pas clair si James plaisantait lorsqu’il a fait ces commentaires, mais certaines personnes n’ont pas apprécié ses paroles, que ce soit une blague ou non.

Les utilisateurs de Twitter ont beaucoup critiqué LeBron James pour cette décision et ont blâmé son style parental.

Un utilisateur a écrit : « Des parents géniaux, à quel point ils sont privilégiés de pouvoir boire bien en dessous de l’âge légal et faire sonner comme si de rien n’était ! tout autre parent normal aurait été transporté pour tous [kinds] d’accusations et de menaces d’emmener leurs enfants.

« Entendre @KingJames promouvoir #UnderAgeDrinking, c’est comme entendre #NFL promouvoir les #commotions cérébrales chez les enfants », une personne a écrit.

Dans de nombreux commentaires similaires, de nombreuses personnes ont partagé leurs inquiétudes concernant la consommation d’alcool par des enfants mineurs et la manière dont cela pourrait avoir un impact négatif sur leur cerveau.

Cependant, de nombreuses personnes ont soutenu les choix de LeBron James.

Comme de nombreux pays européens ont un âge légal pour boire de l’alcool de 18 ans par rapport à de nombreux autres pays qui ont un âge légal pour boire de 21 ans, de nombreuses personnes ont estimé que James avait raison de laisser ses enfants boire à la maison où ils pourraient être surveillés.

Un utilisateur a écrit, « Qu’en est-il du reste du monde? En Italie, c’est à peu près la même chose que les actions de James. L’Italie est-elle un pays d’alcooliques ? Pareil pour beaucoup d’autres pays. Nous avions un [18-year-old] l’âge de boire pendant un certain temps et n’a pas eu de problème. Vous l’avez diabolisé et pleurniché.

Un autre utilisateur a écrit, « Visitez l’Europe et renseignez-vous sur la façon dont ils gèrent l’alcool. C’est idiot d’interdire l’alcool jusqu’à l’âge de 21 ans et de s’attendre à ce qu’ils sachent automatiquement comment gérer la consommation d’alcool de manière responsable. Êtes-vous passé directement de ramper à faire du vélo en une seule étape ? »

