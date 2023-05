Fin expliquée de « The Lord of the Skies 8 »: qui était derrière l’explosion

La huitième saison de « Le Seigneur des Cieux »la série à succès Telemundo avec Rafael Amaya, s’est terminée le lundi 22 mai 2023 avec un épisode de deux heures et la promesse d’un neuvième volet Que l’histoire d’Aurelio Casillas et de sa famille continue.

Dans les premiers épisodes de la huitième partie de « The Lord of the Skies », il a été révélé comment le chef du clan Casillas a survécu et où il était pendant près d’un an : à la merci des expériences de l’agent DEA Tracy Lobo. Heureusement, Aurelio s’est échappé et a retrouvé sa famille pour unir ses forces et venger la mort de Doña Alba et Luzma. Bien sûr, ses ennemis se multiplient sur d’autres fronts.

En plus du DEA, Julio Zambranole demi-frère de l’ex-beau-père d’Aurelio, tente de détruire les Casillas avec l’aide d’El Cabo et de Fernando Aguirre, un homme d’affaires bien connu de l’industrie pharmaceutique qui se rapproche du cartel.

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 8 DE « LE SEIGNEUR DES CIEUX » ?

Tout au long de la huitième saison de « Le Seigneur des cieux”, les protagonistes ont fait différents mouvements pour assurer leur victoire, mais dans le processus ils ont perdu deux membres importants de leur famille : Corina Saldaña et Super Javi.

Épisode 88, le dernier, le ranch de Don Julio est la cible. Rosario donne à Fernando la preuve que Julio Zambrano a causé la mort de ses parents, alors l’homme d’affaires décide de le trahir et de le remettre aux Casillas en échange de ne pas le poursuivre pour avoir fraudé Rutila, Diana Ahumada et la partenaire d’Ismael.

Rutila refuse de perdre tous ses actifs, mais Aurelio décide d’accepter l’accord, bien que La Felina l’ait averti que cela pourrait être un piège. En tant, Mecha de la Cruz est illégalement arrêté par la DEAqui veut l’utiliser pour attraper « Le Seigneur des cieux”.

Fernando confronte Don Julio pour le meurtre de ses parents, pour lui avoir menti toute sa vie et pour l’avoir utilisé dans sa vengeance. Avant de partir avec Rosario et Angel, il révèle qu’il l’a donné à Aurelio Casillas, qui s’apprête à pénétrer dans le ranch.

Alors que Rutila tente désespérément de récupérer une partie de son argent avec l’aide des fonds de La Felina, Ismael suit Rafael et avant que l’homme d’affaires ne puisse rejoindre l’aéroport, il l’arrête et lui tire une balle dans la main.

Aurelio et Ismael attrapent Fernando dans la saison 8 de « El Señor de los Cielos » (Photo: Telemundo)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 8 DE « LE SEIGNEUR DES CIEUX » ?

Face à sa chute imminente, Don Julio décide de libérer Tracy Lobo pour affronter Aurelio Casillas, qui, avec La Felina et ses hommes, parvient à entrer dans le ranch sans problème. Alors que « Le Seigneur des cieux» part à la recherche de son ennemi, La Felina reste aux soins de Fernando.

Angel se présente pour aider Fernando, mais meurt après avoir envoyé un courrier pirate. L’homme d’affaires profite du dérangement pour s’évader. Pendant ce temps, Rutila parvient à arrêter les complices d’Aguirre et à détruire son entreprise.

Tracy demande une sauvegarde, mais avant confirmation, Aurelio se présente et la tue. Peu de temps après, il étrangle Julio Zambrano et se débarrasse enfin de ses ennemis, du moins les principaux.

A la fin de la saison 8 de « El Señor de los Cielos », Colón et Castillo démissionnent et aident Mercedes à s’échapperEl Turco est arrêté et extradé vers les États-Unis, La Felina retrouve son fils, mais préfère le tenir éloigné et en sécurité, il est révélé que Fernando est un tueur en série et Dalila se tourne vers les femmes Casillas pour l’enfermer.

De plus, Meche retrouve ses enfants, Laura se sépare d’Ismael et Diana se rend à New York. Bien qu’Aurelio s’implique avec une autre femme, Meche revient pour donner naissance à sa fille au Mexique, et lorsque Casillas rencontre le président et d’autres personnalités importantes, une bombe explose dans l’église, tandis qu’une main est montrée. S’agit-il de Ferdinand ?