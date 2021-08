Marvel a son méchant le plus déjanté : Carnage !

Cletus Kasady c’est un tueur en série qui, sans pouvoirs surhumains, pourrait être considéré comme extrêmement dangereux. Certains le désignent comme une version de merveille moins clownesque que lui Joker DC. Imaginez les caractéristiques de ce personnage s’il peut être comparé au Clown Prince du Crime. Kasady a amour du massacre et c’est de l’anarchie pure. Et si ce criminel avait des pouvoirs spéciaux ?

L’histoire se poursuit avec un personnage connu de tous : Venin. Le symbiote qui a rejoint le journaliste Eddie Brock, au cinéma incarné par le populaire Tom Hardy. Tout indique que le parasite extraterrestre aura une descendance plus puissante que lui : Carnage! Ce symbiote rejoint Cletus Kasady, un humain qui partage son amour pour la mort et le chaos.

Le carnage est un pur chaos !







Carnage a de nombreuses compétences qui font de lui un méchant à craindre. Il a hérité de la capacité de Homme araignée de murs d’escalade. Vous pouvez utiliser une substance qui émule les propriétés de la toile d’araignée. Génère des armes tranchantes à partir de ses membres et de son corps. Il est également doté d’une sorte de sens de l’araignée qui l’alerte d’un danger imminent. Le méchant a une grande endurance physique et peut régénérer ses tissus corporels.

Dans les films, Cletus Kasady a fait ses débuts dans le premier volet de Venin, lors d’un petit caméo à la fin du film. Le personnage est joué par Woody harrelson qui reviendra dans la suite du film intitulé Venom : qu’il y ait Carnage. Le méchant devrait rendre la vie misérable pour Eddie Brock et devenir une véritable menace pour le symbiote d’origine.

Dans les romans graphiques, Carnage est apparu pour la première fois dans L’incroyable Spider-Man 361 (1992). Le méchant a été créé par l’écrivain David Micheline et le dessinateur Marc Bagley. Le nouveau personnage avait un slogan clair : modifier l’existence de Homme araignée Oui Venin. Même en forçant ces ennemis à former une alliance pour arrêter les dérangés Cletus Kasady et son dangereux symbiote !