Yellowstone Prequel 1883 Ropes dans Sam Elliott, Tim McGraw et Faith Hill sur Paramount+

Yellowstone les fans attendent avec impatience des détails sur la date de sortie de la saison 4 (toujours pas encore fixée !), mais ils devraient être ravis d’apprendre que le casting a commencé en beauté pour son prequel Y : 1883. Le cow-boy par excellence Sam Elliott et les superstars de la chanson country Faith Hill et Tim McGraw seront à l’affiche de la préquelle du drame Paramount+ avec Kevin Costner. Y : 1883 suit la famille Dutton alors qu’elle se lance dans un voyage vers l’ouest à travers les Grandes Plaines vers le dernier bastion de l’Amérique sauvage. C’est un récit austère de l’expansion occidentale et une étude intense d’une famille fuyant la pauvreté pour chercher un avenir meilleur dans la terre promise de l’Amérique, le Montana.

Sam Elliott jouera Shea Brennan, un cow-boy dur avec une immense tristesse dans son passé. Il a la tâche monumentale de guider le groupe du Texas au Montana, et il ne plaisante pas. McGraw et Hill incarneront James et Margaret Dutton, respectivement le patriarche et la matriarche de la famille Dutton.

« Tout commence par l’écriture, et Taylor Sheridan est un brillant écrivain », a déclaré Elliott. « Je pense que le genre occidental nous parle clairement à tous les deux. Les luttes classiques de l’homme contre l’homme, de l’homme contre la nature et de l’homme contre lui-même. Tout est là, en 1883, et je suis honoré d’en faire partie. »

« Yellowstone est une émission à succès avec des dizaines de millions de fans, avec 1883, nous ramenons ces fans à l’histoire d’origine et, ce faisant, transformons le Yellowstone monde en une franchise mondiale à succès pour alimenter la croissance de Paramount+ », a déclaré Chris McCarthy, président et PDG de MTV Entertainment Group. « Nous sommes ravis d’avoir Sam, Tim et Faith comme vedettes de la nouvelle série de Taylor Sheridan exclusivement pour Paramount+ autour du monde. »

« C’est vraiment un travail de rêve », a déclaré Tim McGraw. « Taylor a trouvé un moyen de raconter des histoires qui crée brillamment ces drames épiques et ces sagas familiales avec tant de profondeur et de créativité. Les Duttons sont des personnages formidables et c’est tellement excitant de pouvoir leur donner vie. En tant qu’enfant qui grandissait à cheval, vous pensez à des emplois de rêve comme celui-ci et je suis tellement excité de travailler avec ces incroyables acteurs et cette équipe. »

« C’est l’occasion d’une vie », a déclaré Colline de la Foi. « Les Dutton sont une famille formidable et c’est un rêve absolu de donner vie à un personnage féminin aussi fort que Margaret Dutton. Je suis honoré et honoré de travailler avec Taylor et toute son équipe. »

Donc, pour tous les Yellowstoners, tenez vos chevaux, la saison 4 arrivera bientôt dans la montagne. Vous pouvez entendre les cœurs sauter un battement dans le monde entier à chaque fois que Paramount ou Costner chuchotent un mot. On parle déjà d’un Yellowstone saison 5 ! En attendant, sachez que nous verrons comment la saga Dutton a commencé et les origines de leur ranch, étant donné que le spectacle se déroule il y a quelques centaines d’années. Allez, saison 4 !

Sujets : Yellowstone