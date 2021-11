Une fois de plus, Taylor Swift crée l’enthousiasme chez les Swifties avec l’annonce de son album « Red (Taylor’s Version) » quelques mois seulement après son album « Fearless (Taylor’s Version) ».

Cependant, l’album n’est pas la source de toute l’excitation. Swift a également partagé un teaser pour un court métrage de sa chanson « All Too Well », qui devrait sortir le 12 novembre.

Les fans sont particulièrement enthousiasmés par la vidéo de « All Too Well », car la chanson est censée parler de l’ex-petit ami de Swift, Jake Gyllenhaal depuis la sortie de la chanson en 2012 après leur rupture.

La chanson semble sonder l’écart d’âge controversé du couple et le clip peut donner un aperçu de ce que Swift ressent à propos de la relation toutes ces années plus tard.

Quel était l’écart d’âge entre Taylor Swift et Jake Gyllenhaal ?

Ils avaient un écart d’âge de 9 ans car Swift avait 21 ans et Gyllenhaal avait 29 ans quand ils étaient ensemble, ce qui a peut-être été l’une des raisons pour lesquelles Gyllenhaal a mis fin à leur relation.

Swift et Gyllenhaal se sont datés en 2010 mais se sont rapidement séparés début 2011.

Même si plus d’une décennie s’est écoulée depuis leur rupture, Swifties a toujours hâte que le court métrage voie où Swift en est aujourd’hui à propos de sa relation passée avec Gyllenhaal.

Les nouvelles paroles de ‘All Too Well’ donnent un meilleur aperçu de leur relation.

Dans la version étendue, Swift semble suggérer qu’elle regarde mal la relation.

« Ils disent que tout va bien qui finit bien, mais je suis dans un nouvel enfer / Chaque fois que tu doubles, me traverse l’esprit. »

Elle dit également que leur différence d’âge était la raison de leur séparation.

« Vous avez dit que si nous avions été plus proches en âge, cela aurait peut-être été bien / Et cela m’a donné envie de mourir. »

Le film « All Too Well » met en vedette Dylan O’Brien et Sadie Sink.

De nombreux fans se sont demandé si le casting du court métrage avait été fait exprès.

O’Brien et Sink ont ​​également un énorme écart d’âge entre eux. O’Brien a 30 ans tandis que Sink a 19 ans, ce qui est similaire à l’écart d’âge de 9 ans entre Swift et Gyllenhaal.

On ignore encore beaucoup de choses sur la vidéo car le teaser ne présente aucun des acteurs. Le teaser dure 30 secondes et montre une voiture roulant sur une route solitaire couverte de feuilles d’automne.

« All Too Well » durait à l’origine 10 minutes.

Dans un podcast de Rolling Stone, Swift a mentionné que la chanson durait 10 minutes lors de sa première écriture, mais qu’elle avait été raccourcie à 5 minutes pour l’inclure dans l’album.

« All Too Well » a été la première chanson pour laquelle elle a écrit rouge et cela a commencé avec Swift qui l’a juste improvisé.

La chanson était assez personnelle pour elle car elle mentionnait à quel point sa vie personnelle était difficile à l’époque.

Elle se souvient comme étant « une humaine brisée » et « se sentant tout simplement terrible » le jour où elle l’a écrit et avait été surprise par la réponse « All Too Well » reçue par les fans. Elle pensait que la chanson était « trop ​​sombre, trop triste, trop intense ».

L’écharpe « All Too Well » de Taylor Swift est devenue tristement célèbre.

Les paroles de la chanson mentionnent une écharpe que Swift a laissée chez la sœur de Gyllenhaal, ce qui a fait le buzz parmi les fans.

« Et moi, j’ai laissé mon écharpe là-bas chez ta sœur, et tu l’as toujours dans ton tiroir même maintenant »

Depuis la sortie de la chanson, les fans se demandent si Maggie Gyllenhaal a déjà trouvé l’écharpe de Swift.

Cependant, interrogée par Andy Cohen, Maggie semble n’en avoir aucune idée et admet que de nombreuses personnes lui ont posé des questions sur l’écharpe « All Too Well ».

