Maruti Suzuki Swift facelift: un examen plus approfondi de ses variantes, caractéristiques et prix

26 févr.2021 18:07:10 IST

Maruti Suzuki a mis à jour la Maruti Suzuki Swift avec un nouveau moteur, un style mis à jour et plus de fonctionnalités. Il s’agit de la première mise à jour majeure de la Swift de troisième génération depuis le lancement de la berline en février 2018. La Swift mise à jour est désormais alimentée par le moteur à essence DualJet de 1,2 litre qui a fait ses débuts avec le Baleno rafraîchi. Cette unité produit 7 ch de plus que le moteur précédent, avec 90 ch à 6000 tr / min et 113 Nm à 4400 tr / min. Ce moteur est doté d’une fonctionnalité de démarrage / arrêt et se couple avec une manuelle à cinq vitesses ou une automatique à six vitesses.

D’autres mises à jour mécaniques incluent une configuration de direction assistée électronique mise à jour pour une meilleure maniabilité et des freins à disque plus gros à l’avant et des freins à tambour plus gros à l’arrière. Le manuel affiche un rendement énergétique de 23,20 kpl tandis que l’AMT l’améliore à 23,76 kpl.

La Swift 2021 est désormais livrée avec une liste mise à jour de fonctionnalités ainsi que d’autres fonctionnalités de sécurité comme un programme de stabilité électronique dans les versions AMT. Il existe également un toit contrasté en option disponible en trois combinaisons sur la variante supérieure ZXi +: blanc arctique nacré / noir nacré minuit, rouge feu solide / noir nacré minuit et bleu nuit métallisé nacré / blanc arctique nacré.

Voici comment le Swift se superpose d’une variante à l’autre en termes de fonctionnalités et de prix.

Maruti Suzuki Swift LXi 2021

MT – Rs 5,73 Lakh

-Feux arrière à LED

-Feu stop LED surélevé

-Jantes en acier R14

-MILIEU

-Lampe à dôme avant

-Deux airbags frontaux

-ABS avec EBD

-Capteur de stationnement inversé

-Ceintures de sécurité avant avec prétensionneur

-Supports pour siège enfant ISOFIX

-Rappel de ceinture de sécurité

-Antidémarrage du moteur

-Système d’avertissement de vitesse

-AC manuel avec chauffage

-Réglage de l’inclinaison de la direction

-Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement

-Indicateur de changement de vitesse

Maruti Suzuki Swift VXi 2021

MT – Rs 6,36 Lakh

AMT – Rs 6,86 Lakh

Toutes les fonctionnalités de LXi +

-Housses de roues complètes

-Indicateurs sur les rétroviseurs extérieurs

-Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie

– Pare-chocs et poignées de porte couleur carrosserie

-Affichage de la température extérieure (AMT uniquement)

-Visière solaire copilote avec miroir de courtoisie

-Poche arrière du siège côté copilote

-Ornementation du tableau de bord

-Frein de stationnement chromé

-Pommeau de levier de vitesses noir piano

-Poignée de porte intérieure chromée

-Tachymètre

-Système d’alarme de sécurité

– Verrouillage automatique des portes sensible à la vitesse

-Système audio tactile en plumes

-Commandes audio et téléphoniques montées à la direction

-Connectivité Aux, USB et Bluetooth

-Quatre haut-parleurs

-Antenne de toit

-Entrée sans clé à distance

-Fermeture centralisée

-Lève-vitres électriques avant et arrière avec relevage automatique côté conducteur

-Rétroviseurs extérieurs réglables électriquement

-Ouvre de coffre électromagnétique

-Appuis-tête avant réglables

-Siège du conducteur réglable en hauteur

-Indicateur de changement de vitesse (MT uniquement)

-Indicateur de position d’engrenage (AMT uniquement)

-Pédale morte (AMT uniquement)

-Étagère à colis arrière

Maruti Suzuki Swift ZXi 2021

MT – Rs 6,99 Lakh

AMT – Rs 7,49 Lakh

Toutes les fonctionnalités de VXi +

-Jantes en alliage R15

-Volant gainé de cuir

-Surlignage argenté sur l’accoudoir

-Lève-vitre électrique du conducteur anti-pincement

-Feux antibrouillard avant

-Infodivertissement à écran tactile SmartPlay Studio de 7 pouces avec Android Auto et Apple CarPlay

-Commandes vocales

-Navigation, télécommande et plateforme AHA via l’application Smartplay

-6 haut-parleurs

-Pousser le bouton de démarrage

-Contrôle climatique automatique

-Lève-vitres électriques automatiques

-Rétroviseur extérieur pliable électriquement

-Désembueur arrière

-Essuie-glace et lave-glace arrière

-Appui-tête arrière réglable

-60: siège arrière divisé 40

-Lampe de démarrage

Maruti Suzuki Swift ZXi + 2021

MT – Rs 7,77 Lakh

AMT – Rs 8.27 Lakh

MT Dual Tone – Rs 7,91 Lakh

AMT Dual Tone – Rs 8.41 Lakh

Toutes les fonctionnalités de ZXi +

-Alliages de coupe de précision

-Couleur MID

-Caméra de stationnement inversé

-Régulateur de vitesse

-Phares automatiques

-Rétroviseurs extérieurs rabattables automatiquement

