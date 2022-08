The Division Resurgence : tout ce que vous devez savoir sur le jeu

Ubisoft prépare quelque chose de grand, car le troisième opus de la franchise The Division, Resurgence, pourrait devenir l’un des meilleurs jeux RPG du monde ouvert sur appareils mobiles.

Suite à la sortie de The Division 1 et 2 sur consoles de jeux vidéo et PC, Ubisoft a décidé de faire le grand saut dans le monde des appareils mobilesEh bien, le troisième volet de cette franchise controversée arrivera sur Android et iOS.

Reprenant divers éléments des épisodes précédents, le nouveau titre, intitulé The Division Resurgence, promet de nous donner le même sentiment que ces éditions ont causé: explorez un monde ouvert où l’action et la stratégie parlent « Cadeau ».

Si ce qui a été présenté jusqu’à présent vous a donné envie de plus, nous vous recommandons de continuer à lire, car ici nous passerons en revue ensemble tout ce que l’on sait sur ce jeu vidéo prometteur en monde ouvert avec la mécanique RPG.

Quel type de jeu est The Division Resurgence ?

Comme le rapporte Ubisoft, The Division Resurgence est un titre mondial ouvert avec des mécanismes RPG, Qu’est-ce que ça veut dire? Que les joueurs devront explorer une ville en ruine, lutter contre de puissants ennemis et améliorer leurs statistiques afin d’augmenter le niveau de leurs personnages.

Comme dans The Division 1 et The Division 2, cet épisode disposera d’un système de combat en temps réel et à la troisième personne (la caméra classique qui se situe derrière le personnage).

De même, l’interface sera assez différente de ce que nous connaissons déjàcar Ubisoft a confirmé que ce jeu vidéo a été créé de toutes pièces afin d’offrir une bonne expérience de jeu (inclusion de boutons tactiles).

Quelle est l’histoire de The Division Resurgence ?

Situé à New York, le troisième opus de la saga The Division basera son histoire sur ce qui s’est passé avant les deux premiers titres.

Avec une ville au bord du chaos, les joueurs doivent commander la division stratégique de la patrie, un escadron dont l’objectif principal est aider les civils et vaincre les factions ennemies.

Comment est le gameplay de The Division Resurgence ?

Comme dans The Division 1 et The Division 2, ce troisième opus peut être joué en solo ou en coopération. De plus, la plupart des quêtes qui diront « Cadeau » dans The Division Resurgence, ils seront PvE (joueur contre environnement), qu’est-ce que cela signifie ? Que presque tous les ennemis seront contrôlés par le CPU.

Quant à votre système de progressionles joueurs pourront débloquer des armes, améliorer les compétences des personnages, gagner des spécialisations propres à chaque classe et bien plus encore.

Bien que ce ne soit pas encore tout à fait clair, on s’attend à ce qu’une sorte de « Zone rouge » dans laquelle les joueurs pourront s’affronter pour obtenir de juteuses récompenses.

Quand sortira The Division Resurgence sur Android ?

Ubisoft ne s’est pas risqué à informer de la sortie de ce jeu vidéo sur Android et iOS, donc pour l’instant Nous n’avons pas de date de sortie approximative..

De même, ils ont confirmé que une bêta fermée sera publiée prochainement, et plus tard une bêta ouverte. Bien sûr, pour accéder à la bêta fermée, qui devrait avoir lieu fin 2022, les joueurs devront s’inscrire sur le site officiel de The Division Resurgence.

The Division Resurgence sera-t-il totalement gratuit ?

oui le jeu peut être téléchargé gratuitement sur n’importe quel téléphone ou tablette Android ou iOS. Bien que l’inclusion des micro-paiements en son sein n’ait pas encore été confirmée, tout semble indiquer que des améliorations peuvent être obtenues en utilisant de l’argent réel.

Sans beaucoup plus à ajouter à cet égard, il faut souligner que certains experts en la matière assurent que The Division Resurgence parviendra à devenir l’un des meilleurs jeux de tir pour appareils mobiles, une affirmation que nous pourrons vérifier lorsque le jeu est officiellement sorti.

