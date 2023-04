Les frères Russo aimeraient réaliser le nouveau film Batman de la DCU

Quand il s’agit de discuter de films de super-héros, Joe et Anthony Russo on leur demande souvent quand ils reviendront pour réaliser un autre film pour Marvel Studios. Cependant, dans une récente interview avec Comicbook.com, le Avengers : Fin de partie Les réalisateurs ont été interrogés sur la possibilité de participer aux plans DCU de James Gunn et ils seraient plus que disposés à réaliser le premier film de la dernière itération de Batman.





James Gunn et Peter Safran ont annoncé que leur première vague de films DCU comprendra Les braves et les audacieux, et cela introduira une autre nouvelle star dans le rôle du chevalier noir. Bien qu’il n’y ait actuellement aucun mot sur qui cela pourrait être, il n’y a pas non plus de réalisateur attaché au projet, ce qui pourrait ouvrir la porte aux Russo pour entrer dans une autre immense arène de super-héros. Lorsqu’on leur a demandé de rejoindre potentiellement le monde DC, ils ont répondu:

ANTHONY RUSSO : « On ne nous pose pas beaucoup de questions sur les personnages de DC. » JOE RUSSO: « De toute évidence, James là-bas qui le dirige, ce serait une évidence. Nous l’aimons à mort. Nous aimons la direction dans laquelle il va prendre ce monde. Vous savez qu’il va être inventif avec ça. Et les personnages préférés de DC « Je veux dire, mec. Il y en a tellement de bons. Je réponds toujours en me basant sur les bandes dessinées que j’ai collectionnées quand j’étais enfant, et les deux bandes dessinées que j’ai le plus collectionnées étaient Homme araignée – en fait, les trois – étaient Homme araignée. X Men et Homme chauve-souris. Mais il y a eu beaucoup d’itérations de Batman, donc j’ai l’impression que c’est une réponse évidente. ANTHONY RUSSO: « Mais, vous savez, il est difficile de ne pas répondre à cela. Voici comment vous savez que nous n’avons pas été littéraux à ce sujet et précis à ce sujet parce que, oui, Batman serait mon personnage préféré pendant toute mon enfance. Mais évidemment, il a été bien exploré. »





Les frères Russo pourraient encore revenir au MCU

Bien qu’il y ait eu beaucoup de discussions sur les frères Russo qui pourraient diriger Marvel Studios Avengers : Guerres secrètes, qui semble maintenant être devenu juste une rumeur basée sur des commentaires de la paire quant à l’histoire du MCU qu’ils aimeraient diriger si on leur en donnait la chance. Après leur travail sur Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partiedeux des plus grands films de tous les temps, il semblerait évident que Kevin Feige voudrait que le couple revienne derrière la caméra à un moment donné dans le futur.

Cependant, Antoine et Joe Russo sont, pour le moment, passés à autre chose, et l’une de ces choses est leur nouvelle série Prime Video Citadelle, un thriller sur un groupe d’agents dont la mémoire a été effacée suite à la chute de l’agence d’espionnage mondiale Citatel, qui tentent de se remémorer leur passé afin d’arrêter le puissant syndicat Manticore. De plus, la paire travaille sur un certain nombre d’autres séries pour Prime Video, ainsi qu’un remake de L’affaire Thomas Crownet série’ basée sur Butch Cassidy et le Sundance Kid et Les guerriers.