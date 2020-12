Les créateurs de « The Witcher Series » sur Netflix ont décidé d’organiser un événement de célébration de 6 jours appelé « Witchmas »

Après sa première saison, les fans de Le sorceleur attendaient patiemment que la deuxième saison se termine, et pendant que cela se passe déjà, Netflix offre aux fans ce qui attend avec impatience ces vacances.

Ce lundi, le fonctionnaire Sorceleur compte a annoncé qu’il y aurait un événement 6 Days of Witchmas, qui se trouve être un événement spécial de vacances qui a deux options pour les fans. Chaque jour des «6 jours de sorcellerie», un cadeau sera remis.

Soit les fans choisissent d’accepter le cadeau, soit d’invoquer la loi de la surprise. Pour cela, des votes seront exprimés et le choix gagnant sera annoncé le lendemain avec le prochain don et le vote.

De plus, il a commencé hier 16 décembre et se poursuivra jusqu’au 21 décembre. Vous pouvez voir l’annonce ci-dessous:

Remarque: la présentation de ces cadeaux se fera selon la tradition #Witchmas:

Selon The Witcher’s officiel Twitter page de fan:

«Les épées croisées, la décision me prendra en tant que collectif, sur la base d’un vote qui aura lieu.» La décision gagnante sera révélée le lendemain – en plus d’un nouveau vote et d’une nouvelle offre.

Vous pouvez consulter la description officielle de Le sorceleur saison 2 ci-dessous:

«Convaincu que la vie de Yennefer a été perdue à la bataille de Sodden, Geralt of Rivia amène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, sa maison d’enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent luttent pour la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la fille de quelque chose de bien plus dangereux: le pouvoir mystérieux qu’elle possède à l’intérieur.