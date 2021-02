La Golf GTI fête ses 45 ans. La Golf GTI Clubsport 45 est le cadeau d’anniversaire

Depuis le lancement de l’édition 20 en 1996, Volkswagen a lancé, tous les cinq ans, une version spéciale anniversaire de la Golf GTI, la nouvelle Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 dont nous parlons aujourd’hui, le sixième et le plus récent membre de cette «famille».

Basée sur la Golf GTI Clubsport, la Golf GTI Clubsport 45 hérite de sa mécanique, utilisant le quatre cylindres turbo de 2,0 l (EA888 evo4) de 300 ch et 400 Nm, qui semble couplé à une boîte DSG de sept rapports (ceux-ci sont plus courts que celles de la GTI «normale»).

Quant aux avantages, grâce au pack «Race» (exclusif à cette version) la vitesse maximale est passée de 250 km / h à 265 km / h, et 100 km / h continuent d’arriver dans les mêmes 6 secondes. Toujours à ce sujet pack, il offre à la Golf GTI Clubsport 45 un échappement sportif d’Akrapovic et des phares Matrix LED standard avec des accents rouges.

Qu’est-ce qui change d’autre?

En plus de pack «Race», la Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 a également une décoration spécifique, dans laquelle se détachent les logos avec le numéro «45», le toit et divulgacher arrière peint en noir, et les jantes de 19 pouces «Scottsdale» finies en noir et rouge.

À l’intérieur, les sièges sport se démarquent prime comment caractères «GTI» inscrit au dos et le numéro «45» sous le volant sport. Avec le début des préventes sur certains marchés européens prévu pour le 1er mars, la Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 coûte, en Allemagne, à partir de 47 790 euros.

Pour l’instant, nous ne savons pas quand cette série spéciale Volkswagen Golf GTI arrivera au France ou quel sera son prix sur le marché national.