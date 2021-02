Joshua Bassett explique pourquoi le duo de Sabrina Carpenter We Both Know ne sort pas

«We Both Know» faisait à l’origine partie de la liste de chansons du premier EP de Joshua Bassett, mais elle a été remplacée par une chanson solo.

Joshua Bassett a révélé pourquoi lui et Sabrina Carpenter avaient décidé d’abandonner leur duo très attendu «We Both Know».

Plus tôt cette année, Joshua Bassett a annoncé que son premier EP comporterait un duo avec Sabrina Carpenter. Depuis lors, Joshua et Sabrina en ont parlé dans des interviews. Sabrina a déclaré à Radio.com: « C’est une collaboration très chère à mon cœur et je suis très enthousiaste. » Joshua a également déclaré à Febre Teen: « Nous nous sommes réunis en studio et c’était juste une explosion à faire. »

Cependant, la semaine dernière, les fans ont remarqué que Joshua avait remplacé «We Both Know» sur sa tracklist EP par une nouvelle chanson solo intitulée: «Telling Myself». Les gens ont alors commencé à spéculer que Joshua et Sabrina, qui seraient en couple, avaient rompu. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles la chanson pourrait aborder le triangle amoureux présumé entre Joshua, Sabrina et Olivia Rodrigo.

Maintenant, Joshua a parlé du duo et des raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas sortir «We Both Know» pour le moment.

Joshua Bassett explique pourquoi le duo de Sabrina Carpenter We Both Know ne sera pas sur son EP. Photo: Slaven Vlasic / Getty Images, @sabrinacarpenter via Instagram

S’adressant à Billboard au sujet de la suppression de la collaboration de son EP, Joshua a expliqué: « C’était une conversation mutuelle sur ce qui est mieux en ce moment pour tout le monde et toute cette situation. Je ne voulais pas que mon EP soit éclipsé par un autre récit que les gens essayaient de faire. Je veux vraiment que l’accent soit mis sur l’art plutôt que sur une partie du discours et du bavardage. «

Il a ensuite ajouté: « Vous ne devriez pas vivre pour plaire à tout le monde, mais en même temps, il y a des moyens d’être sensible aux situations où peut-être » Nous savons tous les deux « a une meilleure chance à un moment différent. »

En d’autres termes, «Nous savons tous les deux» pourrait être publié dans le futur, mais Joshua a déclaré qu’il n’avait «aucune garantie» qu’il verra le jour.

Joshua a également parlé de « Permis de conduire » et du prétendu triangle amoureux entre lui, Sabrina et Olivia étant transformé en un sketch controversé sur SNL. Il a dit: « D’abord, j’étais incrédule – [I was] surtout fier d’Olivia. Le fait qu’ils utilisaient sa chanson dans un croquis, je me suis dit: « C’est génial. C’est incroyable!' »

Quant à lui étant comparé à « l’ex salope » de quelqu’un dedans, Joshua a dit: « J’étais comme, ‘je pense Je suis honoré? Ils se moquent de tout le monde et de tout. C’est le but du spectacle. Je pensais que c’était hilarant. »

