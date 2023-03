Marko Zaror, le Chilien qui a joué dans John Wick 4 et a vécu un rêve

Parfois, la vie nous offre des moments inoubliables, comme celui qui est arrivé à Marko Zaror. L’acteur chilien a été formé aux arts martiaux depuis son plus jeune âge, grâce à l’héritage de sa mère et à son fanatisme pour Bruce Lee. Il arrive que tu ne puisses pas toujours vivre de ce que tu aimes alors tu arrives à john mèche et partager la scène avec Keanu Reeves C’était un rêve devenu réalité.

L’acteur chilien joue Chidi dans jean mèche 4le bras droit de Marquis de Gramont (Bill Skarsgard) pour qui fait tout « sale boulot ». Dans une interview avec spoilersl’interprète a révélé comment travailler avec les deux Chad Stahelskile réalisateur et père de la saga, comme avec Keanu Reeves.

Comment êtes-vous arrivé à John Wick 4?

Je n’ai pas beaucoup de mots pour décrire ce que j’ai ressenti lorsque j’ai reçu cet appel. Je ne pouvais pas y croire et quand j’ai commencé à parler Zoom avec lui c’était comme un instant où ton cerveau explose. Il me dit: « MarkoIls m’ont parlé de toi et de tes films j’ai un personnage ». Je me souviens avoir vu le premier john mèche qui a été créée en la fête fantastique. Il me dit: « Eh bien, lisez le script et si vous aimez le script, dites-moi si vous êtes disponible » et je lui ai dit, « Tchad, j’ai préparé toute ma vie pour cet appel, formé pour cet appel, alors dis-moi où je dois être et je suis là à 200 %. ». En une semaine, je voyageais et bien, ce fut l’une des expériences les plus incroyables que j’ai jamais eues.

Quelle formation avez-vous eu pour faire partie de ce film ?

J’ai pratiqué les arts martiaux toute ma vie, depuis mon plus jeune âge, grâce à l’inspiration de Bruce Lee et ma mère, qui était aussi une artiste martiale. Entonces tuve la motivación por ahí y bueno, a lo largo de toda mi vida, siempre me mantuvo entrenando con una obsesividad y una claridad de eso era lo que yo quería vivir, pero no, no era ni un sueño hacer películas y tú sabes, Je suis chilienne. Eh bien, en Argentine, on fait beaucoup plus de cinéma qu’au Chili, mais le cinéma ou les films d’arts martiaux ne sont jamais quelque chose d’inimaginable. Les années ont passé et la vie m’a emmené au Mexique, où j’ai commencé à faire des films à petit budget qui n’étaient pas sur les arts martiaux, mais sur les trafiquants de drogue et des choses comme ça. il entre Télévisa et en Télévisa J’ai obtenu une bourse pour étudier le théâtre. J’ai rencontré un ami nommé José Luis Mosca, qui était un artiste martial qui était au Mexique qui faisait ces films à petit budget et il m’a invité à participer à un. Là j’ai dit que c’était possible. Là, j’ai pris des choses et je suis allé à Los Angeles pour repartir à zéro et l’histoire typique de Los Angeles : je devais faire la vaisselle dans un restaurant, puis serveur. J’ai commencé à m’entraîner dans un gymnase, ils m’ont vu m’entraîner et ont dit : « Tu devrais aller dans cet autre gymnase où sont les cascadeurs ». Là, j’ai commencé à me former et j’ai commencé à entrer dans l’industrie et à rencontrer des gens qui travaillaient en double action jusqu’à ce qu’un ami me présente Andy Chen quel est le bras droit de Jackie Chan et qu’il réalisait un film Le rocher. J’étais son sosie dans le film Le trésor de l’Amazonie. Cela m’a clairement donné la chance d’obtenir un visa et de commencer à travailler là-bas et à nouer des contacts, puis je suis venu au Chili et j’ai commencé à prétendre que tout ce que j’avais appris dans ce film était appliqué au niveau national, sans budget. J’ai fait le premier film chilien intitulé kiltro où nous avons appliqué toutes les vibrations de Hong Kong et ce que j’ai appris.

Comment était-ce de travailler avec Bill Skarsgard ?

Je me souviens de la première scène que j’ai eue avec lui, parce que je l’ai rencontré un peu plus tôt, nous avons parlé, mais il était très cool, détendu, très, très gentil, mais la première scène qui m’a touché avec lui, c’est comment il me voit avec un look ainsi que dans le caractère et il m’a hypnotisé. Je jure que c’est comme s’ils avaient poussé le reset dans mon cerveau, c’était impressionnant et ça m’a fait rire parce que l’intensité qu’il a est incroyable, il est incroyable, très gentil. Ce fut un plaisir de travailler avec lui, formidable acteur. Bien sûr, comme tu dis, je suis comme le bras droit, celui qui fait le sale boulot pour celui qui est trop élégant, ne quitte pas son bureau. J’avais beaucoup à partager et à le voir dans ses scènes parce que je suis toujours avec lui pour le protéger, donc je l’ai vu travailler et c’est inspirant de le voir.

Que pouvez-vous dire à propos de Keanu Reeves sur le plateau ?

C’est formidable, mon pote, qu’est-ce que je peux te dire, c’est qu’il est john mèche vraiment. Parce qu’avec toute la technologie d’aujourd’hui et la 3D et les fonds verts, quand tu vas au cinéma tu ne sais pas ce que tu regardes, si à la fin tu vois maintenant les acteurs jouer avec une caméra qui attrape ton visage et tout sinon c’est faux. Non, je veux dire, c’est réel et c’est ce qu’il a Tchad avec son équipe, que sa priorité est de former les acteurs pour les pousser à leur limite et ce sera toujours la priorité. je dis que c’est john mèche parce que je l’ai vu J’étais sur le plateau en train de le regarder enregistrer une scène où il conduisait une voiture d’une main, tournoyait et tirait sur ceux qui le suivaient de l’autre main, à travers la fenêtre. C’est ce que vous voyez dans le film et tous les gens sont comme « wow », et c’est vraiment arrivé. Et avec la vitesse qu’il charge, qu’il manipule l’arme, c’est incroyable. Pour les combats, il a une impressionnante formation d’artiste martial. Il aime l’impact et exige 200% dans la chorégraphie et c’est très agréable à voir, c’est inspirant.

Avez-vous dû retenir un coup de peur de le blesser ?

Parmi les impacts, il y a des impacts qui sont dangereux. Donc, il faut avoir le contrôle et j’imagine que c’est aussi pour ça Tchad Il privilégie le travail avec de vrais artistes martiaux qui sont des acteurs afin d’atteindre la limite, qui peut faire mal, mais pas casser. Et il a aussi des acteurs comme Keanu, qui veut recevoir l’impact. Je me souviens quand nous répétions et que j’ai eu un léger impact, et il m’a regardé comme pour dire : « Allez, frappe ».

À quoi peuvent s’attendre les fans du nouveau John Wick ?

Les fans de la saga vont avoir une énorme surprise. Après avoir vu les trois on dit « D’accord, maintenant ici, je veux dire, comment pouvons-nous surmonter cela? », et c’était vraiment impressionnant. La mise en scène, les décors pour les fans d’animes et de westerns, de samouraïs. Chaque cadre est une peinture d’art.

Avez-vous laissé votre empreinte latino ou chilienne sur le personnage ?

Clairement, parce qu’en fait c’était un beau défi de savoir comment prendre un personnage qui s’écrit comme neutre, et ils me donnent le personnage qui a cette vague latino, sud-américaine et comment, sans trop interférer ni changer l’histoire, comment faire Je fais, ce que je peux faire pour contribuer et vous donner cette chose la plus originale. Dans ce sens, Tchad C’était très bien, parce qu’il était super ouvert et il adorait l’idée et il m’a fait essayer différentes options et c’est ainsi que le personnage s’est formé.

+Qui gagne dans un combat, John Wick ou Machete ?

Dans son passé d’acteur, Marko Zaror Il faisait partie d’un des films de la saga Machette de robert rodriguez. Là, il devait jouer un clone qui faisait face au personnage de Danny Tréjo et il n’est pas sorti vivant de cette dispute. Interrogé sur une éventuelle confrontation entre Machette et John Wickassuré: « Ça dépend dans quel univers ». Puis, il a précisé qu’il avait dû se battre quatre fois avec Machette et il a perdu dans chacun d’eux, donc cela l’a laissé très « indécis » pour choisir un gagnant. Et vous, qui selon vous gagnerait ?

