Marvel change les premières du vendredi sur Disney + pour Loki : quand arrivera-t-il ?

Le vendredi est devenu un jour très spécial pour les amoureux de l’univers cinématographique Marvel. Depuis la première de Légendes jusqu’à ce que Le faucon et le soldat de l’hiver, en passant par le grand WandaVision, ce jour a été choisi par Disney + pour lancer les nouveaux épisodes de la première série de la phase 4 du MCU. Cependant, cette habitude sera brisée parce que Loki a annoncé qu’il a changé sa date de début et qu’il se déroulera à partir du dernier jour ouvrable de la semaine. Quand il part?

« Salut, je suis Tom. Désolé de vous interrompre, mais j’ai remarqué que dans ces longs montages de super-héros, Loki a tendance à être… vous savez, un peu à l’écart. Bien qu’il soit peut-être lui-même incroyablement héroïque, rusé, charmant. . Je pourrais continuer, mais. … pourquoi je ne te montre pas ? Les mercredis sont les nouveaux vendredis « , exprimé dans une vidéo Tom Hiddleston, protagoniste du programme.







Fidèle au style illusionniste du personnage, Loki Il a surpris tout le monde et a averti que sa première n’aura pas lieu le vendredi 11 juin, comme prévu, mais sera avancée au mercredi 9 juin.. De cette façon, il rompra avec la tradition des vendredis que Disney+ avait même instaurée avec Le Mandalorien.

Les attentes pour le lancement sont à la hausse depuis la sortie de la nouvelle bande-annonce en avril. Il y avait des scènes choquantes, où Mobius (le caractère de Owen Wilson) assume un rôle important où il interviewe non seulement le méchant, mais admet tout savoir sur lui.

Quel est le calendrier de sortie de la phase 4 de Marvel ?

Toujours en récré après la fin de The Falcon et The Winter Soldier, Loki sera la première première le 9 juin et un mois plus tard arrivera le premier film de l’année : Black Widow. Les éléments suivants seront : Shang-Chi et la légende des dix anneaux (3 septembre 2021), Éternels (5 novembre 2021), Spider-Man : Pas de chemin à la maison (22 décembre 2021), Docteur Strange dans le multivers de la folie (25 mars 2022), Thor : Amour et Tonnerre (6 mai 2022), Panthère noire : Wakanda pour toujours (8 juillet 2022), Les merveilles (11 novembre 2022), Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie (17 février 2023) et Les Gardiens de la Galaxie 3 (5 mai 2023).

