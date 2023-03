Liste des acteurs et personnages de la saison 4 de « Succession »: qui est qui dans les derniers épisodes

La série HBO Max « Succession » dit au revoir aux écrans avec sa quatrième saison. Ainsi s’achève l’une des productions américaines les plus importantes, gagnant de 9 Emmy Awards depuis son lancement en 2018.

La saison 4 sera publié le dimanche 26 mars 2023 et promet de surprendre son public avec de grandes révélations sur l’avenir de la famille dysfonctionnelle du magnat Logan Roy et leurs quatre enfants.

Voulez-vous rencontrer tout le monde? acteurs et personnages de la saison 4 de « Succession »? Ensuite, on vous dit qui est qui dans les derniers épisodes de la Série HBO Maxgrâce à notre guide des acteurs (guide de plâtre).

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE « SUCCESSION » – SAISON 4 ?

1. Brian Cox comme Logan Roy

Brian Cox revient en tant que star principale du spectacle: Logan Royle milliardaire fondateur de Waystar Royco. Un leader intrépide, qui s’est toujours concentré sur la croissance de l’entreprise avant ses enfants.

Le célèbre acteur britannique a déjà participé à des projets cinématographiques emblématiques, tels que « Braveheart », « Troy » ou « Manhunter ».

Brian Cox est le protagoniste de la série « Succession » (Photo: HBO)

2. Jeremy Strong dans le rôle de Kendall Roy

Kendall Roy Il est le fils aîné du second mariage de Logan. Au départ, il s’est efforcé de prouver sa valeur en tant qu’héritier. Cependant, alors qu’il luttait contre la toxicomanie, il était publiquement considéré comme l’un de ses rivaux.

L’artiste qui l’interprète est Jérémy Strong, reconnu par « Le Grand Court », « Les Messieurs »entre autres titres.

Jeremy Strong dans le rôle de Kendall Roy dans la dernière saison de « Succession » (Photo : HBO)

3. Sarah Snook dans le rôle de Shiv Roy

Siobhan « Shiv » Roy Elle est la plus jeune fille du magnat. Elle est mariée à Tom Wambsgans, dont la relation est en danger cette saison. Sarah Snook C’est lui qui donne vie au personnage. Elle fait partie du casting de « Prédestination », « Jessabelle », « La Couturière » et d’autres productions.

Sarah Snook dans le rôle de Shiv Roy dans la dernière saison de « Succession » (Photo : HBO)

4. Kieran Culkin dans le rôle de Roman Roy

Kieran Culkin s’est éloigné de l’ombre de son frère Macaulay briller comme Romain Roy dans la fiction. Cela se caractérise par le fait d’être immature et de se disputer l’attention de son père, Logan.

Kieran Culkin dans le rôle de Roman Roy dans la dernière saison de « Succession » (Photo : HBO)

5. Alan Ruck comme Connor Roy

Connor Roy Il est le fils unique du premier mariage de Logan. Il a la folie des grandeurs et s’intéresse à être le Le président américain L’acteur qui l’interprète est Alan Ruck, qui travaillait auparavant chez « Ferris Bueller’s Day Off », « Spin City » et « Speed ​​».

Alan Ruck dans le rôle de Connor Roy dans la dernière saison de « Succession » (Photo : HBO)

6. Nicholas Braun comme cousin Greg

greg hirsch est le petit-fils du frère de Logan. Quelque peu maladroit et opportuniste, il est embauché par À M et essaie de trouver sa place dans l’entreprise familiale. Nicolas Brun il se met dans la peau du personnage. Il a également participé à des projets tels que « Sky High », « Minutemen » et « Zola ».

Nicholas Braun en tant que cousin Greg dans la dernière saison de « Succession » (Photo : HBO)

7. Matthew Macfadyen comme Tom Wambsgans

Matthieu Macfadyen Il est internationalement connu pour avoir joué Monsieur Darcy dans l’adaptation cinématographique de « Orgueil et préjugés » (2005). Dans « Succession »donne la vie au mari de Shivquelqu’un qui il apprécie sa proximité avec le pouvoir.

Matthew Macfadyen dans le rôle de Tom Wambsgans dans la dernière saison de « Succession » (Photo : HBO)

Autres acteurs qui font partie du casting de « Succession » – Saison 4 :

Hiam Abbass comme Marcia Roy

Peter Friedman comme Frank

J.Smith Cameron comme Gerri

Justine Lupe comme Willa

David Rasche comme Karl Müller

Fisher Stevens comme Hugo Baker

Scott Nicholson comme Colin

Zoë Winters comme Kerry

Jeannie Berlin comme Cyd Peach

Alexander Skarsgård dans le rôle de Lukas Matsson

Linda Emond comme Michelle-Anne Vanderhoven

Jihae Kim dans le rôle de Berry Schneider

Hope Davis comme Sandy Furness

Harriet Walter comme Lady Caroline Collingwood

James Cromwell comme Ewan Roy

Natalie Gold dans le rôle de Rava Roy

Caitlin Fitzgerald dans le rôle de Tabitha

Ashley Zukerman dans le rôle de Nate Sofrelli

Larry Pine dans le rôle de Sandy Furness

Mark Linn Baker dans le rôle de Maxim Pierce

Pip Torrens comme Peter Munion

COMMENT REGARDER « SUCCESSION » – SAISON 4 ?

Les trois premières saisons de « Succession » sont disponibles dans le catalogue en ligne du plateforme de streaming HBO Max. Là, vous pouvez également profiter des nouveaux épisodes uniquement avec votre abonnement régulier au service. Accès depuis ce lien.